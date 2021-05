Brad Stevens particulièrement déçu par la défense des Celtics

Les quatre défaites de suite, et surtout les deux contre Miami, ont enterré les espoirs des Celtics de se qualifier directement pour les playoffs. Ils devront donc passer par le « play-in ». Une conclusion forcément décevante tant la franchise vise autre chose qu’une septième ou huitième place de la conférence Est.

Mais sauf deux petits épisodes, en début de saison puis mi-avril, les Celtics n’ont jamais été réguliers et n’ont jamais affiché le niveau attendu. La faute notamment à une trop faible défense selon Brad Stevens.

« C’est sans doute l’aspect le plus décevant de notre saison », estime le coach de Boston pour Mass Live. « On aurait pu faire mieux défensivement, être plus physique, davantage connecté. Même quand on perd des joueurs pendant quelques temps, on doit toujours être capable de défendre. Ce qui n’a pas été le cas pour cette équipe. On n’a pas été constant et c’est une des raisons pour lesquelles on se retrouve ainsi. »

Une défense plus aussi souveraine et efficace

Les chiffres viennent confirmer les images des matches de Boston. Les joueurs de Brad Stevens affichaient la défense la plus efficace de la ligue en 2018, puis la 7e en 2019, enfin la 4e la saison passée. Cette année ? Avec 112.7 points encaissés sur 100 possessions, Boston pointe seulement à la 19e place !

Même si les blessures et les absences liées au Covid-19 ont plombé leurs plans, les Celtics ont manqué d’intensité, de communication et de caractère. Cette formation n’avait ni le cœur ni la coordination des années passées.

« La défense, ce sont cinq joueurs sur la même longueur d’onde », résume Tristan Thompson. « Donc même si deux joueurs se donnent à fond et jouent dur, si les autres ne suivent pas, alors tout devient compliqué. »

Il y a quelques jours, après le premier revers contre le Heat, Brad Stevens avait également ciblé un autre problème, qui n’est pas sans rapport avec la défense collective et le manque de liant global. « On n’a pas été bon, et à plusieurs reprises cette saison, pour commencer les matches. »

Cela s’est encore vu contre les Cavaliers et si Boston veut espérer disputer le premier tour des playoffs, surtout sans Jaylen Brown, blessé pour la fin de cet exercice, il va absolument falloir remonter la pente de ce côté du parquet.