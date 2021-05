Ce fut un des seuls rayons de soleil de la défaite de Boston à Cleveland. Jayson Tatum est monté sur Jarrett Allen, qui se retrouve encore une fois du mauvais côté du poster.

On peut également apprécier les deux belles passes décisives de Trae Young et James Harden. Le premier réussit une offrande dans le dos ligne de fond, le second trouve un superbe angle avec rebond.