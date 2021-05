Les Suns veulent sortir de leur faux rythme

Défaits d’une trentaine de points face à Atlanta, les Suns avaient bien remis les points sur les i face à New York pour leur retour à domicile, en s’imposant avec autorité (128-105). Mais hier soir, Phoenix est à nouveau tombé sur un os, face à des Lakers plus agressifs et plus concentrés.

À quelques encablures du début des playoffs, que les Suns vont retrouver pour la première fois depuis dix ans, Monty Williams n’a guère apprécié le relâchement de ses troupes.

« La réalité, c’est que ça fait deux matchs de suite que nos adversaires ont démarré le match avec une intensité de playoffs, et pas nous. On a mal commencé et on a mal joué en première mi-temps, du coup, on n’avait aucune dynamique en arrivant à la pause », a regretté le technicien dans l’Arizona Central. « On a dû revenir en troisième quart pour essayer de sortir du trou l’autre jour et ce soir. Du point de vue de l’intensité, on était en-dessous. »

« On doit arriver et être prêt à jouer dès le début »

Face à New York, les Suns avaient déjà pris leur adversaire un peu trop à la légère, avant de se faire violence pour s’imposer. Mais après un quart-temps « portes ouvertes » face à Atlanta (43 points encaissés), les deux suivants n’inspirent pas confiance à Monty Williams, qui ne veut surtout pas que ça devienne une (mauvaise) habitude.

« On doit arriver et être prêt à jouer dès le début », surenchérit Devin Booker. « C’est aussi simple que ça. On doit faire ce qu’il faut pour se motiver. Si tu dois t’envoyer quelques petites piques à toi-même, à l’autre équipe, peu importe, on doit le faire. Il n’y a aucun système pour produire un bon effort. »

Plus particulièrement, les Suns ont été beaucoup trop tendres face à Anthony Davis. L’intérieur des Lakers a dominé de la tête et des épaules dans le combat intérieur, avec 42 points et 12 rebonds notamment, alors qu’en face, Deandre Ayton (6 points, 6 rebonds) a été bien trop timide.

« Il n’a pas assez ressenti notre présence [en défense] », confirme Monty Williams. « Il y a des moments où il pouvait regarder de l’autre côté du terrain au lieu d’avoir une main sur le visage. Il était trop à l’aise. »

« J’ai l’impression qu’ils voulaient nous envoyer un message clair »

Parfois critiqué pour son manque de puissance au poste bas, Anthony Davis a pour le coup régné en maître face aux Deandre Ayton, Frank Kaminsky et Dario Saric. Pas de taille pour rivaliser… Pour ne rien arranger, les Suns ont été trop tatillons avec les arbitres, là aussi une vilaine habitude à corriger avant les playoffs.

« On s’est un peu déconcentré avec les arbitres et parfois, ça peut faire mal », ajoute Cameron Payne, auteur de 24 points à 9/10 aux tirs. « J’ai simplement essayé de prendre de la vitesse et d’attaquer la peinture. Honnêtement, je voulais simplement créer quelque chose. »

En manque de mouvement, les Suns se sont surtout trop laissés faire. Trop passifs, ils n’ont finalement récolté que ce qu’ils méritaient.

« On a commencé lentement et c’est quelque chose qu’on ne peut pas se permettre de faire », reprend Devin Booker. « On les a laissés prendre leurs aises. On a commencé à laisser les arbitres nous perturber. Si on arrive avec la mentalité de frapper en premier, on ne peut plus nous l’enlever. »

Sans souci au classement, où ils finiront sans doute à la deuxième place à l’Ouest, les Suns feraient en tout cas mieux de retrouver un semblant de dynamique sur leurs quatre matchs restants (dont deux face aux Spurs).

« On doit comprendre que les équipes cherchent à envoyer des messages [au reste de la Ligue] à ce moment de la saison », conclut Monty Williams. « On a joué des équipes de playoffs, on vient de jouer une équipe qu’on pourrait bien rencontrer au premier tour des playoffs et j’ai l’impression qu’ils voulaient nous envoyer un message clair. »

Une confrontation Phoenix – LA Lakers au premier tour (après le « play-in ») serait effectivement assez brûlante !