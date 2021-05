Les Lakers n’ont pas dit leur dernier mot…

Après leurs huit revers en dix matchs, il commençait à sérieusement y avoir urgence pour les champions en titre et, heureusement, Anthony Davis a répondu présent avec un match de mammouth à 42 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres pour arracher la victoire face aux Suns.

Mais, autour de leur star, les Lakers ont bien fait bloc, à commencer par Alex Caruso qui a signé un match très complet également, à 17 points, 8 passes, 3 rebonds et 3 interceptions.

« Alex Caruso a bien haussé son niveau de jeu ces deux derniers matchs », a apprécié Frank Vogel. « Pour moi, il doit faire partie des joueurs considérés pour les meilleurs cinq défensifs vu sa manière de défendre et tout ce qu’il fait de ce côté du terrain. De le voir dominer en défense et prendre le contrôle en attaque, de jouer des deux côtés, ça prouve encore sa valeur pour notre équipe. »

Plus habitué au banc qu’au cinq majeur, Alex Caruso a pour le coup apporté son punch en attaque, mais plus encore en défense. Associé à Kentavious Caldwell-Pope, il a bien tenu les deux stars de Phoenix, Chris Paul et Devin Booker. À 5/14 aux tirs, ce dernier a en effet moins brillé qu’à l’accoutumée…

« Les champions ne se cherchent pas d’excuses, les champions trouvent un moyen d’y arriver »

« Je pense que c’était un de mes meilleurs matchs en défense », confirme KCP. « J’étais vraiment concentré tout le match, j’étais tout simplement prêt. J’ai eu le déclic, les playoffs arrivent et on doit gagner ces matchs. »

Dos au mur, avec le redouté et redoutable « play in » qui se profile à l’horizon, les Lakers ne veulent en tout cas pas se chercher d’excuses. Les blessures et autres aléas d’une saison font partie du jeu…

« On aurait toutes les excuses du monde cette année », reprend Alex Caruso. « On a eu des blessures, il y a eu des absences à cause du Covid, on a eu une toute petite intersaison. On aurait toutes les excuses, ou toutes les opportunités pour se trouver des excuses, mais les champions ne se cherchent pas d’excuses, les champions trouvent un moyen d’y arriver. »

En ballotage défavorable derrière les Mavs (40-28) et les Blazers (39-29), les Lakers (38-30) sont pour le moment les dindons de la farce de cette fin de saison. Mais ce fameux « play-in » ne les empêche pas de croire au doublé.

« On se concentre pour la longue route qui nous attend »

« On veut gagner nos matchs dès maintenant, pour éviter le play-in. Toutes les équipes qui veulent jouer les playoffs veulent l’éviter », assure Alex Caruso. « Ça fait partie de la compétition mais on n’en a pas peur non plus. On a confiance en nos capacités. Quand on joue bien, on peut être la meilleure équipe au monde. On l’a montré par séquences cette saison, et sur ces derniers matchs. AD revient en forme, Bron retrouve la forme et on attend encore Dennis. Dans quelques semaines, on devrait être à bloc. »

Depuis la coupure du All-Star, les Lakers ont seulement gagné 14 matchs, pour 17 défaites. Un bien mauvais rythme pour un champion en titre qui essaie, en vain, de prendre de la vitesse avant les playoffs.

« On reste une très grosse équipe », affirme haut et fort Alex Caruso. « Quand on est en pleine santé et en rythme, je pense encore qu’on est la meilleure équipe au monde. Je sais qu’on ne l’a pas vraiment montré cette saison. Mais cette saison a été longue et compliquée. On a continué à se battre et à bien bosser pour être là où on doit être pour le début des playoffs. Car c’est ça qui compte le plus. Ces deux derniers matchs, vous avez pu voir comment AD était concentré, et toute l’équipe en général. On est en train de s’y mettre à fond, on se concentre pour la longue route qui nous attend. »

La première des bonnes nouvelles, c’est en tout cas que LeBron James a l’air d’être en forme, malgré ses pépins récents à la cheville. « De ce que j’ai vu aujourd’hui, ça devrait aller. Faites-moi confiance, ça va aller pour lui », assure ainsi Anthony Davis. De son côté, Frank Vogel semble également plutôt confiant : « Il avait l’air en forme dans les workouts. Il y aura évidemment un petit temps d’adaptation pour retrouver complètement son rythme mais j’ai appris à avoir confiance en LeBron dans ce type de situations. »

Avec seulement quatre matchs pour se sortir de cette « place du con » qu’est désormais la 7e place, les Lakers vont devoir enchaîner après leur joli succès contre Phoenix. Et ça commencera par la réception des Knicks mardi…

« Ils jouent très bien, et ils jouent dur », conclut Anthony Davis. « Ils sont bien en rythme mais on doit gagner ce match aussi. Ça va être un duel sympa pour nous. »