Avec un Derrick Rose de gala, les Knicks font tomber les Clippers Les New-yorkais ont renoué avec la victoire en s’imposant 106-100 sur le parquet des Clippers avec un tandem Bullock-Rose impérial (24 et 25 points) et un Julius Randle décisif sur la fin (14 points, 14 rebonds et 5 passes décisives).