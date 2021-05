Luca Vildoza prêt à relever un nouveau défi

Le cœur l’a emporté sur la raison. Dès la fin de la saison régulière de l’Euroleague, Luca Vildoza a accepté de faire le grand saut, passant de Baskonia aux bouillants Knicks, franchise historique de retour au premier plan cette saison.

Certes, le timing n’est pas idéal à dix jours du début des playoffs, et ce n’est pas certain qu’il intègre d’ailleurs l’effectif à cause de problèmes de visa et de protocole sanitaire, mais la perspective de franchir une nouvelle étape dans sa progression a été plus forte.

« Pour moi, c’est un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré à Gigantes.com. « Je n’aime pas l’idée de devoir partir au milieu de la saison, en sachant que j’ai peut-être laissé l’équipe sans meneur. Au final, ils ont engagé Quino Colom mais à ce moment-là, je les ai laissés sans meneur de jeu, ce qui n’est pas rien. Mais les gars du club m’ont bien compris. C’est une occasion unique qui ne se représentera peut-être jamais, je ne voulais pas la manquer ».

Une opportunité à saisir

Même comme spectateur pour la fin de saison et les playoffs, Luca Vildoza compte sur ce nouvel environnement pour le booster, et le faire progresser dans tous les aspects de son jeu, notamment dans la régularité.

« L’Argentine est folle de la NBA. Vous l’avez vu sur les réseaux, je le ressens avec les messages de soutien. La NBA est connue pour être la meilleure ligue du monde et vous voulez toujours y entrer, même si mon rêve d’enfant était de jouer en Euroleague. Ces dernières années, j’ai réalisé que je pouvais peut-être franchir le pas. Les Knicks m’ont donné l’opportunité et j’ai décidé de la saisir. Je ne veux pas rester coincé dans une zone de confort et je veux faire ce pas en avant », a-t-il ajouté.

Comme OKC avec Gabriel Deck, les Knicks ont profité de l’excédant au sein de leur masse salariale pour tenter un coup, plutôt que de redistribuer la somme à l’ensemble des joueurs du roster. Le meneur argentin a donc signé un contrat de quatre ans pour 13.6 millions dollars avec la première année garantie à hauteur de 3.1 millions. Il a donc une belle carte à jouer, même s’il va rapidement devoir prouver sa valeur.

Afin de parfaire son acclimatation, Luca Vildoza pourra aussi s’appuyer sur les conseils Facundo Campazzo et Gabriel Deck, également partis d’Europe en cours de saison pour renforcer le contingent argentin en NBA.

« Nous savons comment sont Facu et Gaby, des gens formidables qui veulent toujours aider. J’ai parlé davantage avec Facu, je lui demande beaucoup comment il va et même ce que je dois prendre dans ma valise. Il m’a dit que la ligne à 3-points est loin et que j’allais devoir m’y habituer, mais il m’a aussi dit que j’allais être heureux et c’est ce qui m’a donné le plus de tranquillité d’esprit » conclut ainsi Luca Vildoza.