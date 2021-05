Ambiance doublement bouillante à Phoenix

Habitués à squatter le bas du classement depuis des années, les Suns et les Knicks font cette année partie des meilleures équipes, et leur affrontement de la nuit a tenu toutes ses promesses. Un vrai combat de boxe avec une première partie de combat en faveur de New York, puis un renversement de situation en fin de 3e quart-temps. En une minute, Phoenix fait basculer le match et New York craque. Résultat, la frustration augmente, et les esprits s’échauffent. Le tout devant un public record cette saison : plus de 8 000 spectateurs !

« C’est bien de revoir des fans de retour dans la salle, et j’ai l’impression que ça reprend… » note Tom Thibodeau. « Ils possèdent une superbe équipe, et ils ont des raisons de les encourager. » Auteur d’un match plein, Deandre Ayton était surpris d’apprendre qu’il y avait 8 000 spectateurs. « J’avais l’impression qu’ils étaient plus de 10 000. En haut, ça donnait l’impression d’être plein ». Jae Crowder en a même eu des frissons.

Jae Crowder dans le viseur des Knicks

Le public s’est fait entendre, et il a grondé lorsque Taj Gibson a envoyé Chris Paul au sol sur une faute flagrante. « C’était une action physique. J’en ai parlé avec Chris. Quand ça fait des années qu’on joue, on se connaît tous par notre prénom. Il n’y avait rien de personnel. C’était stupide de ma part. Je dois mieux me comporter » a reconnu le vétéran des Knicks.

Pas le dernier pour faire péter un câble à un adversaire, Chris Paul a déjà oublié ce mauvais geste. « Il n’y a que l’amitié entre nous. C’était dans le feu de l’action. Me et Taj en avons causé ensuite. C’est l’intensité du match qui fait ça… Des choses sont dites, et les adultes peuvent en parler et passer à autre chose. »

Autre accrochage, celui entre Julius Randle et Jae Crowder, qui effectuait sa rentrée. « C’est lui qui commence toujours » lui reproche Randle. « On ne l’a pas entendu de la première mi-temps quand ils étaient menés. Et quand ils ont commencé à se rapprocher, il a commencé à parler. Il est comme ça. Tout le monde le sait. »

« Chris nous a dit que c’était comme ça en playoffs et qu’il fallait garder son sang froid »

Pour Ayton, l’énervement des Knicks n’était que de la frustration : « Ils ont commencé à parler parce qu’ils n’aimaient pas ce qu’on faisait… On était physique en défense et on a commencé à jouer comme eux. On doit s’habituer à jouer dans cet environnement et Chris nous a dit que c’était comme ça en playoffs et qu’il fallait garder son sang froid. Il faut se soutenir, jouer comme on sait le faire, et ce soir, on a une petit aperçu de ce qui va nous attendre, et on a fait du bon boulot pour leur répondre. »

Une intensité défensive et une réponse physique qu’a évidemment apprécié Monty Williams.

« Beaucoup de joueurs ne sont pas capables d’évoluer dans un tel environnement » rappelle le coach des Suns. « Ce n’est pas le cas de Chris. Il s’éclate dans cette ambiance et j’ai trouvé que nos gars lui avaient emboité le pas. Il a commencé à prendre les choses en main en attaque… En défense, c’est comme si nous étions six ou sept sur le terrain. On était partout. »

Des Knicks pris à leur propre piège, et qui n’avaient pas la capacité à tenir sur la durée. « On menait 88-81 à une minute de la fin du 3e quart-temps, et on n’a pas fini le quart-temps comme on aurait dû le faire » regrette Thibodeau. « En une minute, le match a changé de visage. Face à une équipe comme ça, on doit jouer pendant 48 minutes. »