Kyrie Irving encore puni par la NBA

On entend très peu Kyrie Irving cette année, et il y a une raison : globalement, il boude la presse.

Après quasiment chaque match des Nets, il est en effet invité à se présenter devant la presse, via visioconférence, et le meneur All-Star fait souvent faux bond. Résultat : la NBA vient de lui coller une amende de 35 000 dollars « pour des refus répétés de participer aux conférences de presse d’après-match ».

Avant et après chaque match, la NBA désigne des joueurs pour participer aux points presse, et mardi Kyrie Irving a refusé de répondre aux journalistes après la défaite face aux Bucks. Les Nets, responsables de leur effectif, écopent de la même amende (35 000 dollars), et c’est la deuxième fois cette saison que le club et son meneur sont punis.

En décembre, ils avaient déjà écopé de 25 000 dollars d’amende chacun, et à l’époque Kyrie Irving s’était justifié en expliquant qu’il « ne parlait pas aux pions ».