Un contre décisif, une victoire et un vaccin pour Anthony Davis

Alors que les Lakers traversent une période compliquée entre la blessure de LeBron James, l’isolement de Dennis Schröder et les défaites qui s’enchaînent, Anthony Davis a redonné le sourire aux champions en titre contre Denver.

Avec 25 points à 9/19 au shoot, 7 rebonds et 3 contres, l’intérieur a en effet réalisé l’une de ses meilleures sorties depuis son retour de blessure.

« Je sais que sans LeBron ni Dennis, l’équipe compte davantage sur moi », explique-t-il. « J’ai fait l’effort pour jouer avec du rythme. Ça fait plaisir de nous voir jouer notre style de basket. On doit se nourrir de ce match. »

Le champion a été décisif en deux temps. D’abord avec un shoot à 40 secondes de la fin pour donner quatre points d’avance aux Lakers. Puis à 10 secondes du terme, en contrant Facundo Campazzo qui tentait sa chance à 3-pts pour réduire l’écart. L’ancien joueur des Pelicans était pourtant sous le cercle au moment de la passe de Nikola Jokic. Il a donc fait un remarquable effort physique pour dévier le shoot du meneur des Nuggets.

« Il gagne de plus en plus de rythme, match après match, et retrouve ses jambes », constate Frank Vogel. « Il est à son meilleur niveau quand il est bon des deux côtés du terrain. »

En dehors des parquets, Anthony Davis a également soufflé qu’il s’était fait finalement vacciner contre le Covid-19, après visiblement quelques réticences, pour des raisons personnelles a-t-il précisé et pour « jouer son rôle ».

Il a confirmé avoir été très encouragé à le faire puisque c’est le discours des Lakers depuis le début.

« On a clairement montré à toute l’équipe les bénéfices qu’on pourrait tirer du fait d’avoir le plus de joueurs vaccinés possible », explique Frank Vogel à ESPN. « Notamment sur le plan sportif car ça offre des avantages au niveau du confort de vie. Si on est à 85% de vaccination dans le groupe, on peut faire plus de choses. Mais, au fond, ça reste un choix personnel et on le respecte. »