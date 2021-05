Facile vainqueur de Charlotte, le Heat fonce vers les playoffs

Après des semaines de hauts et de bas, Miami s’est mis dans sa « bulle », et les coéquipiers de Jimmy Butler jouent leur meilleur basket au meilleur moment. À la manœuvre, Bam Adebayo efficace près du cercle ou pour distribuer le jeu. Quant il se comporte en tour de contrôle, c’est tout Miami qui va mieux, à l’image d’un Kendrick Nunn retrouvé (16-13).

En back-to-back, Charlotte souffre dans l’intensité, mais c’est un match d’attaques pour l’instant, et Terry Rozier et Devonte’ Graham se mettent en évidence. À leurs côtés, LaMelo Ball monte doucement en température, et il vole un ballon des mains de Goran Dragic pour aller au bout. Après douze minutes, le Heat est devant (35-32).

On retrouve Ball pour quelques arabesques dont il a le secret, mais Dragic fait très mal à la défense de Charlotte. Le Slovène casse toujours le premier rideau et les Hornets sont sur les talons (45-40). La puissance physique du Heat commence à faire la différence avec Jimmy Butler qui agresse la défense et Bam Adebayo qui domine dans les airs. Derrière, Goran Dragic continue de se faufiler dans les intervalles, et voilà Miami à +10 (61-51). Il faut un touchdown de Rozier sur une sublime passe de Ball pour que Charlotte rentre aux vestiaires avec sept points de retard (65-58).

Les Hornets explosent physiquement

À cheval sur les deux mi-temps, les Hornets sont sur un 10-0 mais le Heat répond par un 7-0. Trevor Ariza est plus précieux qu’on ne le pense, et sous son impulsion, Miami reprend 11 points d’avance (79-68). Une fois plus, c’est physiquement que Charlotte explose, et le Heat règne dans la raquette, à l’image de Dewayne Dedmon, autre recrue précieuse (91-78). Derrière, Jimmy Butler imite Goran Dragic et prend l’intervalle pour écrabouiller un gros dunk. Les Hornets explosent, et sur un énième drive, Dragic donne 20 points d’avance (100-80) à la fin du 3e quart-temps.

Bam Adebayo, en puissance, et Kendrick Nunn de loin, prennent le relais, et Miami déroule son basket pour atteindre les 25 points d’avance (114-89). C’est le Heat de la « bulle », et le réveil de Malik Monk ne changera rien. Miami s’impose finalement 121-111, et s’empare de la 6e place de l’Est, synonyme de playoffs directs. Ce sera très compliqué de leur reprendre, et la double confrontation face aux Celtics sera sans doute décisive.