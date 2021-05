Tournoi pré-olympique : Tacko Fall avec le Sénégal

Pendant que la NBA attaquera les finales de conférence, seize pays disputeront les tournois pré-olympiques pour décrocher les quatre derniers tickets restants pour les JO de Tokyo. Parmi eux, il y a le Sénégal qui sera à Belgrade du 29 juin au 4 juillet, dans un groupe où il affrontera l’Italie, le Porto-Rico et la Serbie, pays hôte.

La fédération a ainsi dévoilé la pré-sélection, et on y trouve trois NBAers. Aux côtés du fidèle Gorgui Dieng (Spurs), il y a Tacko Fall, le pivot des Celtics, et Georges Niang, l’ailier du Jazz. Il y a aussi quelques autres noms connus du grand public comme les deux joueurs de Vitoria, le naturalisé Henry Pierra et Youssoupha Fall, Maurice Ndour, passé par les Knicks, ou encore Ibrahima Fall Faye, vainqueur de l’Eurocup avec Monaco.

Les seize pré-sélectionnés : Henry Pierria, Alkaly Ndour, Branco Badio, Cheikh Bamba Diallo, Louis Adams, Mouhamad Alga Ndiaye, Makhtar Gueye, Mbaye Ndiaye, Pape Moustapha Diop, Gorgui Dieng, Maurice Ndour, Ibrahima Fall Faye, George Niang, Youssou Ndoye, Tacko Fall, Youssoupha Fall.