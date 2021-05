Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant de retour pour le choc Milwaukee – Brooklyn ?

Le choc de ce soir entre Bucks et Nets (21h30) devrait avoir lieu avec Giannis Antetokounmpo. Les Bucks viennent de changer le statut de leur meilleur joueur en « probable » pour cette rencontre qui s’annonce explosive entre deux des trois meilleures équipes de la conférence Est.

Ce retour est une bonne nouvelle pour Mike Budenholzer, qui s’inquiétait de voir son leader rester trop longtemps à l’infirmerie. Le double MVP s’est blessé à la cheville jeudi, dès la première minute du match à Houston.

Le Grec a manqué le match du lendemain, sur le parquet des Bulls, remporté malgré tout par son équipe. « Il progresse bien », assurait son coach à l’issue de ce match. « On va voir comment il se sent demain (samedi) matin. On a une autre journée de soins et de travail. On verra ce qu’il en sera par rapport au match de dimanche. »

Double confrontation au programme

Giannis Antetokounmpo ne devrait pas être la seule superstar de retour pour ce retour. Le New York Post rapporte en effet que Kevin Durant sera également de la partie. Ce dernier a été ménagé et n’a pas joué face aux Blazers en raison d’une gêne à l’ischio-jambier gauche.

« Il voulait jouer (contre Portland), j’ai dû faire le rabat-joie et lui dire que ce n’était pas possible. Mais il se sent bien et il progresse, et j’en suis très heureux », rapportait Steve Nash.

Notons que Bucks (39v-24d) et Nets (43v-21d) s’affrontent ce dimanche, puis encore mardi, toujours à Milwaukee. Une double victoire des hommes du Wisconsin serait susceptible de bousculer la hiérarchie au sommet de l’Est.