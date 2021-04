On ne sait pas si la nouvelle « Question Low » de Reebok est un hommage subtil aux Celtics. Toujours est-il que le modèle sorti en 2006 s’apprête à faire son retour avec un nouveau coloris pour la « Green Toe », dotée de vert au niveau des orteils, comme son nom l’indique, mais aussi du talon, d’où ressortent en blanc le chiffre 3 en référence à Allen Iverson en bas et le logo « Question » en haut. La tige blanche est en cuir grainé et les touches de vert sont en nubuck.

Parmi les autres détails, on note la présence d’œillets verts au niveau des lacets sur lesquels figurent le logo Reebok en blanc. La semelle est également blanche avec des motifs « nids d’abeilles » verts, que l’on retrouve également en blanc sous les lacets.

Disponible à partir du 14 mai la « Question Low Green Toe » sera commercialisée à hauteur de 120 dollars.

(Via KicksOnFire)

