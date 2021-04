Stephen Curry est-il encore un meneur de jeu ?

La nuit dernière, Stephen Curry s’est emparé du record de 3-points inscrits dans un même mois. En novembre 2019, James Harden avait planté 82 paniers primés, et le Warrior en est déjà à 85 alors qu’il lui reste encore deux rencontres à disputer en avril. Le tout à 47% pour aller avec ses 38.2 points de moyenne !

Des stats dignes des plus grands arrières de l’histoire, et pourtant… il est meneur. Ou pas d’ailleurs. « Je pense vraiment que Curry n’est pas un meneur de jeu » juge Gary Payton, dont le fils joue actuellement aux Warriors. « Il faut en avoir conscience. Pour moi, ce n’est pas un meneur de jeu, c’est un arrière-shooteur. C’est un scoreur. »

« Il a vraiment changé le rôle du meneur de jeu »

Pour l’ancien Sonic, la preuve, c’est le total de passes décisives du joueur de Golden State. « Est-ce qu’il va finir parmi les meilleurs passeurs de l’histoire, dans le Top 5 ou le Top 10 ? Je ne crois pas. Est-ce que Curry a la balle en main tout le temps ? Non. Il sort des écrans. Draymond Green a le plus souvent la balle en main. »

Meilleur marqueur de la NBA, Stephen Curry n’est effectivement que le 24e meilleur passeur de la NBA cette saison avec 5.8 passes, alors que Draymond Green est le 6e meilleur passeur avec 8.7 passes de moyenne. En carrière, il tourne à 6.6 passes par match, et c’est la 38e moyenne de l’histoire.

Qu’en pense Steve Kerr, qui a décidé depuis quelques matches de ne plus commenter les performance de son joueur car il est lassé de se répéter ? « Il est différent » résume le coach de Golden State. « Il est différent des meneurs de l’époque de Gary. Il a vraiment changé le rôle du meneur de jeu. Aujourd’hui, c’est très rare de trouver un meneur de jeu qui n’est pas un très bon shooteur de loin. On attend aujourd’hui des meneurs qu’ils soient des menaces par leurs passes et le shoot. »

« Il peut se transformer en Reggie Miller quand il n’a pas le ballon »

Une définition qui correspond à des joueurs comme Damian Lillard ou Trae Young, qui sont à la fois les meilleurs marqueurs et les meilleurs passeurs de leur formation. Mais ce sont deux joueurs qui ont davantage la balle en main que Stephen Curry. Klay Thompson absent, le « Splash Brother » n’a peut-être jamais autant couru à travers les écrans et jouer sans ballon. À la fois pour trouver le bon tir, mais aussi pour multiplier les fausses pistes.

À lui tout seul, il peut occuper deux ou trois défenseurs, et ce sont ses coéquipiers qui profitent de ses coupes et ses courses pour obtenir des bons tirs.

« C’est ce qui rend vraiment Steph si épatant » poursuit Steve Kerr. « Il peut se transformer en Reggie Miller quand il n’a pas le ballon, et quand il a le ballon il est aussi bon que n’importe qui lorsqu’il s’agit de créer des tirs, créer des actions pour lui ou pour les autres. Il a créé une nouvelle position. C’est comme ça que je le vois. »