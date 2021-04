Milwaukee, la bête noire des Sixers

Toujours privés de Ben Simmons, les hommes de Doc Rivers sont pris à la gorge d’entrée. En back-to-back après avoir tout donné face aux Suns la veille, Philly semble avoir les jambes lourdes. Ce n’est pas le problème des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Eux sont dynamiques et prolifiques et ils mettent déjà les Sixers dans les cordes (17-8).

Les mots de Doc Rivers et ses rotations ne changent pas grand-chose. Milwaukee déroule son jeu et entame le match sur un 10 sur 10 aux tirs. Le fait de jouer le plus large possible en attaque oblige Embiid à défendre loin du cercle.

Sans Ben Simmons, ils n’ont personne en mesure de mettre la pression sur le porteur de balle et les Bucks en profitent donc pour s’amuser. Brook Lopez par deux fois à 3-points et Kris Middleton en pénétration donnent 20 points d’avance (33-13). Philadelphie et Joel Embiid ont rarement semblé aussi dépassés cette saison. Les entrées de Maxey et Milton permettent de réveiller un peu l’attaque, mais Milwaukee ne baisse pas d’intensité et Giannis monte même en puissance… Après 12 minutes, les Bucks mènent de 14 points (40-26).

Giannis est partout

Agacé, Doc Rivers donne de la voix, mais ses hommes sont dépassés et trop softs pour renverser la tendance pour l’instant. Embiid semble enfin pouvoir dominer poste bas, ses paniers font du bien au moral de ses coéquipiers mais le problème, c’est que les Bucks scorent trop facilement de loin. Bobby Portis et Brook Lopez s’amusent et Milwaukee conserve son avance (70-54). Vexé, Joel Embiid tente de réduire l’écart, mais malgré sa puissance et son talent, rien ne change. Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Sixers rentrent au vestiaire avec 17 points de retard (77-60).

Il y a du mieux après la pause, avec Seth Curry et Tobias Harris qui profitent de quelques libertés pour apporter de l’adresse extérieure. Philly réduit l’écart (81-70), mais pas pour très longtemps…

Le choix de laisser Giannis Antetokounmpo prendre des tirs au large ne semble pas être le bon. Ce dernier monte en puissance et score 10 points de rang (93-73). Renvoyés dans les cordes, les Sixers n’abdiquent pas. Dominé par le double MVP à qui il rêve de succéder, Joel Embiid donne tout ce qu’il a, et avec le soutien de Tobias Harris, il aide son équipe à revenir sous la barre des 10 points (94-85).

Bobby Portis prend feu

Et si les Sixers profitaient de la baisse d’intensité de leurs adversaires pour relancer cette partie ? C’est sans compter sur Mike Budenholzer qui possède un effectif riche. Ce dernier envoie Bobby Portis pour apporter de la dureté, et c’est offensivement que l’ancien des Bulls va se faire remarquer.

Il termine ce troisième acte avec trois paniers primés et il fait exploser son banc. Milwaukee déroule son jeu de passes. Jrue Holiday enchaine les offrandes pendant que Giannis Antetokounmpo domine aux rebonds. Les coéquipiers de Joel Embiid sont de nouveau distancés et Milwaukee fonce vers la victoire (108-87).

Même si Maxey et Milton montrent de la résistance, il y a un monde entre Milwaukee et Philadelphie ce soir (120-103). Doc Rivers l’a compris en ne renvoyant pas Joel Embiid dans la bataille, et les remplaçants de Philly limitent les dégâts dans le « garbage time ». Milwaukee s’impose finalement 124-117, et inflige aux Sixers leur 3e défaite de suite.

Les hommes de Doc Rivers ont l’occasion de prendre leur revanche dès samedi, et Milwaukee n’a pas dit son dernier mot dans la course à la première place dans la conférence Est.