Le meilleur de Luka Doncic face aux Lakers

Huit matches, 22.0 points, 7.5 passes et 7.4 rebonds de moyenne. C’est le bilan de Luka Doncic face aux Lakers depuis son arrivée en NBA. Cette saison, la NBA nous avait d’ailleurs réservé une opposition entre les Lakers et les Mavericks pour Noël, et les coéquipiers de LeBron James s’étaient largement imposés (138-115).

Même s’il a souvent eu le rôle de la victime, Doncic a marqué les esprits dans ses duels avec LeBron, comme en novembre 2019 lorsque les deux avaient terminé avec un triple-double dans une rencontre remportée après prolongation par les Lakers.