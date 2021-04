Décisif contre les Wolves, Buddy Hield reconnaît qu’il n’a pas toujours été bon dans le « money time »

Trois jours après avoir fait son pire match de la saison, avec deux petits points contre Dallas, Buddy Hield a parfaitement rebondi avec une de ses meilleures sorties contre Minnesota.

L’arrière a inscrit 29 points à 11/16 au shoot, dont un superbe 7/11 à 3-pts, et surtout il a inscrit le shoot décisif à moins de huit secondes de la fin.

Un panier important dans un moment chaud, ce qui n’est pas arrivé tous les soirs cette saison…

« J’ai été nul dans ces instants-là », concède le joueur de Sacramento à The Ahtletic. « On veut toujours aider ses coéquipiers. Et là j’ai réussi à mettre ce shoot. Mes pourcentages dans ces moments-là sont mauvais mais Harrison Barnes m’a fait confiance. »

« Au cours de la saison, je n’ai pas été moi-même dans ces fins de match »

La décision de Harrison Barnes était la plus naturelle. L’ancien des Warriors a parfaitement lu la mauvaise défense des Wolves et Buddy Hield était seul. Comme en plus ce dernier avait fait un excellent match, il n’y avait pas de raison de ne pas lui offrir ce tir. L’arrière a néanmoins raison de souligner sa maladresse dans le « clutch time » (cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes) cette année : 35% de réussite au shoot et 26% à 3-pts.

« Au cours de la saison, je n’ai pas été moi-même dans ces fins de match », poursuit-il. « J’espère pouvoir faire un dernier effort et corriger cela, pour faire les bons choix quand les rencontres sont serrées. Je dois simplement garder confiance et vouloir prendre ces shoots-là. »

Limité offensivement quand il s’agit de faire des différence en un-contre-un, Buddy Hield reste avant tout un joueur de « catch-and-shoot », qui vit derrière la ligne à 3-pts (74% de ses tirs sont pris derrière l’arc cette saison).

Quand il n’est pas trouvé via un écran ou une circulation de balle, il n’est alors plus très efficace.

« Dès qu’il est ouvert dans cette position, je veux qu’il tire », assure Luke Walton. « Si on monte sur lui, alors il dribble vers le panier. Si aucune des deux solutions n’est possible, on donne la balle à De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton ou Delon Wright. Mais quand il est en catch-and-shoot, s’il n’a pas une main devant lui, je le lui donne le feu vert pour shooter, car c’est son style. »

« C’est notre boulot de lui faciliter la vie pour que des soirées comme celle-là se multiplient«

Comme Buddy Hield est totalement dépendant des passes, c’est donc à ses coéquipiers et à son coach de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse briller. Et notamment dans les moments chauds.

« On essaie de lui faire des écrans, de le libérer, de lui offrir des shoots faciles », énumère De’Aaron Fox. « Après, c’est évident que quand il est chaud, il peut mettre des tirs très difficiles. Pour un joueur comme lui, qui shoote si bien, des matches aussi bons, ça ne peut qu’arriver souvent. C’est notre boulot de lui faciliter la vie pour que des soirées comme celle-là se multiplient. »

Le public serait également un facteur important pour Buddy Hield, qui réalise sa pire saison depuis celle de 2017/18. Pour la réception des Wolves, c’était la seconde fois seulement que les Kings avaient le droit d’avoir des fans (1 600 dans les tribunes) et pour lui, ça change pas mal de choses.

« C’est un défi pour nous les professionnels, mais on doit trouver un moyen d’avoir de l’énergie soir après soir », explique-t-il, en évoquant l’absence de spectateurs pendant les premiers mois de la saison. « Avec les fans qui reviennent, l’atmosphère est différente. Le match change. On doit être plus alerte et concentré. C’est bien plus agréable quand cette énergie est présente dans la salle. »