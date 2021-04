Mike James arrive aux Nets

La rechute de James Harden a sans doute accéléré les choses, et les Nets vont signer Mike James pour un premier contrat de 10 jours selon The Athletic, alors que le New York Times évoque un « two-way contract » jusqu’à la fin de la saison. Pour le New York Post, il s’engagera vendredi, et il est à l’isolement depuis dimanche.

Meneur-scoreur passé par les Suns et les Pelicans, il débarque du CSKA Moscou où il s’est embrouillé avec son coach Dimitris Itoudis. Sous contrat, il avait quitté la Russie pour rejoindre l’Oregon la semaine dernière, et il est parvenu à un accord avec son ancien club, pour avoir la possibilité de signer en NBA.

Également dans le viseur des Knicks, Mike James tournait à 19.3 points et 5.7 passes de moyenne en Euroleague, et on peut s’attendre à ce qu’il soit utilisé comme joker offensif en sortie de banc au relais de Kyrie Irving.

A priori, c’est la dernière recrue des Nets, et LaMarcus Aldridge ne sera donc pas remplacé.