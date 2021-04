Luol Deng confirme que Tom Thibodeau est un « control freak »

L’obsession du contrôle est une caractéristique bien connue chez Tom Thibodeau, même s’il n’est évidemment pas le seul en NBA, et dans le sport en général. Le coach des Knicks a ses méthodes et sa vision, et il n’aime pas que les dirigeants et les joueurs se mêlent de son travail. Si les joueurs le suivent, ça donne de bons résultats, mais quand ce n’est pas le cas, alors le divorce intervient rapidement.

Luol Deng, qui a connu le technicien à Chicago puis à Minnesota, le confirme. Pour que les choses fonctionnent, mieux vaut suivre les consignes.

« Tom est un peu incompris », estime l’ancien All-Star pour le podcast de K.C. Johnson. « Car en basket, il faut savoir ce qu’on veut. Je pense qu’avec Thibodeau, si trop de monde essaie de lui dire ce qu’il doit faire, ça ne va pas aller. Thibodeau aime avoir le contrôle, mais c’est pour gagner avant tout. Peu importe comment, il faut gagner. »

Voilà pourquoi les Bulls du début des années 2010, la première équipe dirigée par Tom Thibodeau, ont réussi. Car Derrick Rose, Joakim Noah ou Luol Deng étaient des bosseurs qui avaient une totale confiance en leur entraîneur.

« J’avais une bonne connexion avec Thibodeau car je ne posais pas trop de questions », poursuit l’Anglo-Soudanais. « Je savais simplement qu’il voyait tout. Parfois, Thibodeau a des soucis avec des joueurs très talentueux mais qui ne se donnent pas à 100%. Je n’attaque pas ces joueurs-là, ils sont comme ils sont. Mais si on regarde nos Bulls, du MVP au dernier joueur sur le banc, tout le monde jouait à fond. Il n’y avait aucun relâchement, aucun repos et je pense que c’est là que Thibodeau s’épanouit le plus. »

Même si, comme il s’est amusé à le dire récemment, victoire ou défaite, il n’est « jamais content »…