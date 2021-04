Tom Thibodeau : « Vous savez que je ne suis jamais content »

Sept ans ! Cela faisait très exactement 545 matches que les Knicks n’avaient pas remporté cinq matches de suite. La série s’est interrompue cette nuit avec cette superbe victoire à Dallas, obtenue dans le sillage d’un immense Julius Randle, auteur de 44 points. Ce samedi matin, les Knicks sont 6e de la conférence Est avec un bilan de 30 victoires pour 27 défaites. Après sept saisons sans playoffs, c’est en bonne voie.

« Suis-je content ? Vous savez que je ne suis jamais content » répond Tom Thibodeau à la presse avec un clin d’oeil. « On essaie de ne pas tout gâcher ce qu’on a déjà fait. Je pense qu’on ne veut pas se perdre, et c’est le plus important quand on a conscience de ce qu’il faut faire pour gagner. Je pense qu’on fait attention aux petits détails, et les grandes choses se font naturellement. »

Pour Thibodeau, dont le nom commence à apparaître dans la course au Coach Of The Year, ses joueurs ont pris conscience de leur niveau et de leur potentiel. « Je pense qu’on a conscience qu’on sait gagner, et c’est sans doute la chose la plus importante. Cela commence comme ça. Peu importe ce que les autres pensent à l’extérieur, le plus important, c’est ce que nous pensons. »

Le plus important peut-être aussi, c’est que ces Knicks possèdent de solides fondations, plus particulièrement défensives. Match après match, les adversaires vantent les qualités de la défense newyorkaise. C’est la marque de fabrique du basket Thibodeau, et ces fondations permettent de garder le même niveau de jeu malgré les absences, comme celles de Mitchell Robinson, ou désormais d’Alec Burks.