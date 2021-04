Programme du soir | Hawks – Pacers et Knicks – Pelicans à 19h00, Heat – Nets à 21h30

Mais dès 19h00, les Hawks font face aux Pacers et les Knicks sont opposés aux Pelicans. New York peut d’ailleurs engranger une sixième victoire consécutive, pour prendre la 5e place de l’Est à Atlanta.

Dans la nuit, les Mavs reçoivent les Kings (01h30) quand les Clippers concluent la nuit (04h00) face aux Wolves.

