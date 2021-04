À Milwaukee, Memphis continue de briller loin de ses bases

Si Memphis n’a que le 19% meilleur pourcentage de victoires à domicile (44.8%), l’équipe de Taylor Jenkins semble plus à l’aise à l’extérieur, où elle pointe par contre à la 4e position de la NBA cette saison (61.5%).

Et alors qu’elle est lancée dans le second plus long « road trip » de son histoire, elle vient encore de le prouver en s’imposant logiquement chez les Bucks, pourtant quasiment au complet.

Car si Giannis Antetokounmpo pilonne la défense intérieure des Grizzlies, ces derniers prennent rapidement les commandes, grâce à un Desmond Bane agressif et adroit en sortie de banc. Les hommes de Mike Budenholzer font des impasses qui se retournent contre eux, Grayson Allen et Ja Morant punissant les retards de loin.

Les Bucks ne sont pas maladroits non plus, à l’image de Jrue Holiday, mais la défense de Memphis fait bien travailler Milwaukee, alors que les remplaçants apportent du rythme et que Dillon Brooks est toujours agressif.

Grayson Allen signe un 7/10 de loin létal

À la mi-temps, les visiteurs sont donc logiquement devant (59-69) et si Ja Morant a du mal à trouver la mire au retour des vestiaires, c’est tout le collectif du Tennessee qui prend le relais pour continuer de garder Milwaukee à distance, malgré les quelques flèches envoyées, notamment par Brook Lopez.

Toujours à 11 longueurs (89-100) à l’entame de l’ultime quart-temps, les Bucks de Giannis Antetokounmpo se rapprochent, mais le « Greek Freak » laisse un lancer en route (93-100) et, derrière, Memphis relance vite la machine derrière un Grayson Allen qui a le poignet bouillant. L’ancienne peste de Duke enchaîne les réussites lointaines, Xavier Tillman est lui servi sous le cercle, et Milwaukee ne peut que s’avouer vaincu (115-128).

Les Grizzlies (29 victoires – 26 défaites) restent solidement attachés à leur 8e place à l’Ouest alors que les Bucks (35 victoires – 21 défaites) n’arrivent pas à recoller sur le duo de tête (Philadelphie et Brooklyn) à l’Est.