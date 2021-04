Plus physiques, les Bulls doivent désormais régler des problèmes de vitesse

Alors qu’ils venaient d’enchainer trois victoires de suite, les Bulls retombent dans leurs travers avec deux revers consécutifs, face à Atlanta puis face à Minnesota hier soir.

En s’appuyant sur un effectif plus grand et plus physique, les joueurs de Billy Donovan peuvent désormais exploiter des avantages offensifs, comme contre Brooklyn. Sauf que de l’autre côté du parquet, les Bulls ont bien du mal à défendre leur camp surtout face aux arrières qui exploitent bien leur manque de mobilité.

Des grands exposés défensivement

Lors de la défaite face à Minnesota (121-117), les coéquipiers de Zach LaVine n’arrivaient pas à contenir leurs adversaires en première mi-temps et ont par conséquent accusé un retard de 11 unités à la pause (55-66), malgré le bon apport défensif de Daniel Theis. « Daniel Theis défend très bien mais nous devons nous opposer physiquement lors des attaques adverses. Il y a des joueurs qui vont au cercle et nous devons les arrêter ou les contrôler au maximum. Parfois il va y avoir Vooch (Nikola Vucevic) qui défend sur des meneurs très rapides et il doit être soutenu. Ce n’est pas juste Vooch qui défend, c’est aussi Theis, Thad (Young) et tous les autres. Il doit y avoir du soutien sur ce genre de situation et même sur les actions ligne de fond » affirme ainsi Billy Donovan.

En deuxième mi-temps, le coach a changé son fusil d’épaule en proposant une défense plus agressive sur les écrans dans le but de provoquer des pertes de balle adverses.

« Nous avons eu des moments compliqués en défense pour contenir le porteur, que ce soit des grands ou des petits. C’est pourquoi en deuxième mi-temps, nous avons commencé à trapper sur chaque pick&roll. Ça nous a fait défaut sur l’action où Towns marque à 3-points mais dans l’ensemble, on a provoqué beaucoup de ballons perdus qui nous ont permis de revenir dans le match. C’est le challenge quand vous êtes face à des joueurs très rapides balle en main. Nous devons trouver un moyen de défendre sur ce type de joueurs, » analyse le coach des Bulls.

Réussir à tenir les porteurs du ballon adverses

De fait, les arrières des Timberwolves ont su tirer profit de la défense de Chicago. Le trio Rubio – Russell – Edwards s’est notamment distingué par du shoot longue distance (10/17 en cumulé) en plus de Karl-Anthony Towns (27 points, 12 rebonds et 8 passes décisives) qui s’est montré décisif à 3-points pour confirmer la victoire des siens.

N’ayant pas de véritable stoppeur sur les lignes arrières, Billy Donovan a fait appel à Troy Brown Jr.

L’ancien Wizard a répondu présent (15 points et 7 rebonds), même s’il n’a pas empêché la défaite des siens. « La chose la plus importante est la communication. Nous devons nous faire confiance et nous soutenir en défense. Je pense que nous en sommes capables. Nous devons bosser là dessus » affirme ainsi le joueur.

Même son de cloche pour son entraineur.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous. Nous devons être une meilleure équipe qu’actuellement. On a réalisé quelques progrès mais le défi pour nous est de continuer à s’améliorer quand il y a beaucoup de manieurs de ballon en face. Atlanta en avait, ce soir c’était Russell, Edwards et Rubio qui pouvaient créer et jouer les picks&roll. On doit mieux défendre dans l’ensemble. Ce n’est pas juste nos intérieurs ou nos arrières, c’est le fait de défendre collectivement. » Et ça repart dès ce soir face à Ja Morant…