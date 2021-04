Sur six défaites de rang, dont quatre depuis l’arrivée de Nikola Vucevic et quelques autres joueurs dont Daniel Theis à la « trade deadline », les Bulls avaient bien besoin d’une victoire. Et pour le coup, ils ont réussi à battre les Nets pour ce qui est une victoire référence face à un des leaders de l’Est.

« Stylistiquement, on a complètement changé la manière dont on jouait en une semaine de temps », précise Billy Donovan sur le site officiel des Bulls. « Notre attaque passe par l’intérieur maintenant et je félicite vraiment nos gars qui ont compris que cet échange nous a rendus plus talentueux. Ça nous rend plus grand et plus physique. Les joueurs savaient que ça prendrait un peu de temps. Tout le monde a été perturbé par l’échange, on ne peut pas le nier. Mais il nous aussi permis de nous réinventer et remodeler notre façon de jouer. On est une équipe très différente de ce qu’on était en début de saison. « Vooch » offre beaucoup de taille et de physique. Comme Daniel [Theis]. Lauri [Markkanen] est grand pour un ailier aussi, et Troy [Brown Jr] est aussi un ailier assez long. L’équipe est totalement différente, mais je dis ça de manière très positive. »

Enfin victorieux, les Bulls ont surtout réussi à combiner attaque et défense, sur 48 minutes, pour la première fois depuis les grands travaux d’Arturas Karnisovas dans son effectif. Si Kyrie Irving (24 points, 15 passes) a fait ses stats, Chicago a réussi à bien tenir face à Blake Griffin (10 points, 8 rebonds) et LaMarcus Aldridge (11 points, 3 rebonds), profitant également des absences de James Harden et de Kevin Durant.

« On était en train de progresser [depuis l’échange] », reprend Tomas Satoransky, auteur d’un joli double-double à 19 points et 11 passes. « Ça devenait frustrant parce qu’on n’était pas capable de gagner, mais ces deux derniers matchs, surtout à Phoenix et Utah, on a bien joué défensivement. On a joué plus physique et je suis content qu’on ait gardé cette dynamique de retour à l’United Center. Il y a des moments où on doit ralentir le jeu et trouver les duels avantageux pour en tirer avantage. On doit ajuster notre attaque avec les joueurs qu’on a maintenant. »

« On doit continuer comme ça, répéter les systèmes et construire cette alchimie »

Le duo de All-Stars des Bulls a effectivement pesé de tout son poids face aux Nets, avec Nikola Vucevic qui était déjà en double-double à la mi-temps et termine à 22 points et 13 rebonds. À ses côtés, Zach LaVine a également été solide avec 25 points et 5 passes, dont un 3-points pour sceller le sort de la rencontre à une minute de la fin.

« Je pense que Zach et moi pouvons devenir un duo très dangereux dans la ligue, c’est ce que j’espère », ajoute Nikola Vucevic. « Tous les gars de l’équipe ont de l’expérience. On commence à construire une bonne alchimie avec Daniel. Les gars jouent de manière très altruiste, ils jouent pour gagner et c’est tout ce qu’on peut demander. On s’améliore à chaque match. On a été plutôt efficace au poste bas, que ce soit pour marquer ou créer du jeu. On doit continuer comme ça, répéter les systèmes et construire cette alchimie. »

Ayant eu à attendre quatre matchs pour connaître enfin la victoire avec sa nouvelle franchise, le Monténégrin espère que ses Bulls ont trouvé des repères dans cette victoire marquante face aux leaders de l’Est.

Avec Lauri Markkanen (utilisé comme ailier), Daniel Theis et Troy Brown Jr. qui sortent tous trois du banc, la « second unit » des Bulls est nettement plus dense. Ça peut jouer un rôle important dans la fin de saison de Chicago, toujours à la lutte pour accrocher les playoffs malgré leur dégringolade récente (20 victoires pour 28 défaites).

« Je dois produire en défense et apporter de l’énergie en sortie de banc », explique Troy Brown Jr, très utile en défense dans le « money time » pour éviter que Kyrie Irving ne prenne feu. « On peut voir le talent dans l’équipe. On a tellement de gars qui peuvent scorer. Il s’agit simplement de trouver notre alchimie. Mais c’est vraiment super de voir les deux All-Stars jouer leur jeu, trouver les parades à la défense et voir leur association. Comme je le disais à GT [Garrett Temple], leur pick & roll est difficile à arrêter et après, il y a Thad qui coupe et Lauri de l’autre côté. Il y a tellement de talent dans cette équipe, c’est incroyable. »