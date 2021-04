Zion Williamson, la liberté lui va si bien

Zion Williamson prend de plus en plus de place aux Pelicans. Alors pourquoi ne pas lui offrir, le temps d’une soirée comme Lonzo Ball était absent, toute liberté ? Ce fut le pari de Stan Van Gundy face aux Sixers.

Un coup de poker totalement réussi puisque New Orleans a gagné et Zion Williamson a peut-être fait son meilleur match en carrière avec 37 points à 15/28 au shoot, 15 rebonds et 8 passes décisives. Les deux dernières statistiques étant ses nouveaux records en carrière.

« On avait décidé de le mettre au poste de meneur, d’être le joueur qui remonte la balle », explique le coach des Pelicans à ESPN. « Autant que possible. Il a eu la balle dans les mains tout le temps pour créer le jeu. Il a été excellent, tout simplement. »

Le All-Star des Pelicans a fait mal au cercle comme d’habitude, mais il a aussi brillé à la passe, avec quelques belles offrandes notamment pour Jaxson Hayes, ou souvent débordé Ben Simmons, pourtant solide défenseur. Même la défense de zone tentée par Doc Rivers, en première mi-temps, n’a pas vraiment ralenti l’ancien de Duke.

Dès qu’on lui offre de l’espace et la balle, comme ce fut le cas ce vendredi soir plus que jamais cette saison, Zion Williamson se régale. « C’est naturel pour moi », livre-t-il. « Je joue au basket depuis que j’ai quatre ans, donc c’est normal. J’apprends toujours, mais c’est une seconde nature. »

« Je veux le shoot le plus proche du panier et le plus facile »

Zion Williamson s’est même offert dans le « money time » un très rare shoot à mi-distance, au moins en dehors de la raquette, lui qui prend 73% de ses tirs cette saison à moins d’un mètre du cercle. Preuve qu’il était en confiance.

« Oui, j’ai ça dans ma manche », assure-t-il. « Mike Krzyzewski disait que je voulais être un perfectionniste. Je veux le shoot le plus proche du panier et le plus facile. Mais mes coéquipiers et Teresa Weatherspoon (une assistante coach) veulent me voir tenter de plus loin. Si je n’aime pas, je ne suis pas obligé de recommencer, mais quand je tire à cette distance, je me sens bien. Elle me dit ça tous les matches, mais ce soir, elle voulait au moins que j’en prenne un. J’ai essayé et c’est tombé dedans. »

Le retour de Lonzo Ball va-t-il priver Zion Williamson de précieuses munitions alors qu’il vient de prouver, face à une des meilleures formations de la ligue, que balle en mains comme « un Shaquille O’Neal avec des qualités de meneur de jeu » disait Rick Carlisle, il était très, très fort ?

« On veut qu’il ait plus d’expérience comme ça, car c’est le futur de son jeu », annonce Stan Van Gundy. « Vraiment. Il a besoin de répéter ça encore et encore. On a déjà augmenté le volume depuis le début de saison et il a davantage d’opportunités. On veut lui donner encore plus. »