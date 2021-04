Désormais remplaçant, le duo Markkanen – White commence à trouver son rythme

Insatisfaits du rendement de ses titulaires courant mars, Billy Donovan envisageait de modifier son cinq majeur pour donner un nouveau souffle à son équipe. Si Coby White en a fait directement les frais en laissant sa place à Tomas Satoransky, Lauri Markkanen n’a quitté le cinq majeur que depuis une grosse semaine.

Coïncidence ou pas, les Bulls restent sur une série de trois victoires d’affilée, avec notamment une victoire référence face à Brooklyn dimanche dernier. Pendant que le duo LaVine-Vucevic trouve ses marques en attaque, Lauri Markkanen et Coby White semblent avoir plutôt bien digéré ce changement de rôle.

Se mettre en retrait pour le bien de l’équipe

De quoi satisfaire Billy Donovan qui n’a pas manqué de les féliciter des sacrifices consentis, déjà après la victoire face aux Pacers. « Ils ne seront probablement plus les têtes d’affiche de l’équipe » souligne ainsi le coach. « Mais ils restent très importants et nous avons besoin d’eux à leur meilleur niveau. Ce sont de vrais joueurs d’équipe. Ils essayent de faire tout ce qu’on leur demande afin d’être en position de gagner. Avec ces deux gars, l’important est juste de faire les bonnes actions. Il faut trouver les situations où les deux tirent profit de notre jeu offensif et je pense que ce fut le cas ce soir. »

Vainqueurs face à des Raptors décimés, Lauri Markkanen et Coby White ont aussi contribué au succès face aux Raptors. Les deux jeunes remplaçants ont respectivement inscrit 18 et 15 points tout en combinant 5 réussites longue distance sur 11 tentatives pour au final dominer largement le banc adverse au niveau du scoring (47-20). Un banc canadien certes réduit avec seulement trois remplaçants…

Désormais plus en phase avec les attentes de leur entraineur, les deux hommes ont une fois de plus reçu les compliments de Billy Donovan. « J’ai parlé avec eux à l’entrainement pour leur dire tout simplement à quel point je les appréciais car ils étaient titulaires au début de la saison et qu’ils restent des maillons essentiels de l’équipe. »

Un Lauri Markkanen efficace

Si Coby White ne tourne pas encore à plein régime, avec 10 points à 40% au tir dont 30% de loin depuis son passage sur le banc, Lauri Markkanen semble s’éclater au relais de Thaddeus Young ou de Patrick Williams.

Le Finlandais marque 11 points de moyenne en un peu plus de 20 minutes grâce à une belle efficacité qui avoisine les 64% dont 46% derrière l’arc. Auteur du meilleur plus/minus (+23) de la rencontre hier soir, le numéro 7 de Draft 2017 sait qu’il avait aussi un rôle à jouer dans l’intégration des nouveaux.

« Nous devons tous faire des sacrifices, et pas seulement Coby et moi. Je pense que tout le monde a fait des efforts pour intégrer les nouveaux arrivants » analyse le joueur. « Tout le monde s’est sacrifié pour l’équipe et nous pouvons contrôler ce que nous faisons. […] Si j’ai un gars plus petit en face de moi, je vais l’affronter à l’intérieur et ça fait partie de notre volonté d’être plus physique. »

Avec encore trois matchs à l’extérieur face à Atlanta, Minnesota et Memphis, les Bulls doivent maintenir le même sérieux pour boucler ce « road trop » pour l’instant réussi.