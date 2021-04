Une nouvelle Nike Kobe 6 Protro à venir pour les playoffs ?

S’inspirant du modèle « Del Sol » sorti en 2011, une nouvelle Nike Kobe 6 Protro serait dans les cartons pour les Playoffs. Dévoilée par US_11, la « Nike Kobe 6 Protro POP » (pour Playoff Pack) disposera des nouvelles technologies actuelles qui rendront la chaussure bien plus légère que la version originale, avec des coloris noir, blanc, orange et des écailles grises sur l’empeigne et le devant de la chaussure que le « Black Mamba » n’aurait pas renié.

La sortie devrait donc intervenir au cours du printemps pour un prix avoisinant les 180 dollars.

—

