Face à leur maladresse, Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson ont chacun leur méthode

Tout le monde n’a pas la réussite exceptionnelle de Joe Ingles en ce moment à Utah. Alors que l’Australien réalise une saison remarquable en matière de shoot extérieur, deux coéquipiers sont eux bien en peine actuellement.

Depuis la coupure du All-Star Game, Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson sont très maladroits. Les chiffres le confirment très bien puisque avant le break, le Croate était à 40% de réussite à 3-pts, et depuis, il ne tourne qu’à 27%. Même chute ou presque pour le second : 37% de réussite à 3-pts avant, 28% après.

« C’est probablement la pire série de ma carrière au shoot », a résumé le titulaire au Deseret News. « Je prends des mauvaises décisions. »

Jordan Clarkson rigole

Ce qui est intéressant, c’est que les deux joueurs abordent cette panne d’adresse avec deux attitudes bien différentes.

Pour l’ancien des Lakers, on peut prendre cette panne avec humour. Après avoir rendu une copie de 1/15 au shoot (1/11 à 3-pts) contre Brooklyn la semaine passée, il a tweeté : « Grande victoire collective. On doit continuer de grandir, de progresser, de poser brique après brique. J’ai pris ça trop à la lettre ce soir. »

Le favori pour le trophée de meilleur sixième homme concède qu’il « regarde beaucoup de vidéos » des rencontres et que parfois, « face à des situations, je réfléchis un peu trop et je me perds un peu. Je dois continuer de jouer librement et prendre les shoots qui se présentent ».

Bojan Bogdanovic, lui, n’est pas d’humeur à rire. Il ne cherche pas plus de liberté, mais davantage de justesse dans ses choix. « J’espère que je vais recommencer à bien jouer. Cela ne veut pas dire que je sois obligé de shooter, mais être plus patient et calme sur le terrain. Je me bats avec moi-même. »

Bojan Bogdanovic rumine

Avec six victoires d’affilée, série en cours, le Jazz n’est pas handicapé par la maladresse passagère de ces deux joueurs. Mais l’ailier lui, sur un plan individuel, en souffre explique Quin Snyder.

« Le message, c’est de lui dire de continuer d’attaquer et de shooter », raconte le coach. « Ceci étant dit, ça lui fait mal de manquer autant de tirs. Et quand on garde ça pour soi, c’est encore plus dur. On ne veut jamais qu’un joueur perde confiance. »

Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson savent très bien qu’une série négative peut rapidement se transformer en série positive. Il suffit parfois d’un match, d’un quart-temps ou d’un shoot même, pour que la confiance et l’adresse, comme les sensations, reviennent.

« Cela arrive dans une saison d’avoir un petit coup de moins bien, chaque joueur passe par là », conclut l’extérieur. « On fait des mauvais matches ici et là, mais il faut rester dedans, garder sa concentration et continuer de prendre des tirs. »