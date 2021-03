Les premiers mots de LaMarcus Aldridge chez les Nets

Voila maintenant quatre jours que LaMarcus Aldridge a décidé de revêtir le maillot des Nets. Grâce à son arrivée, Brooklyn dispose désormais de six All-Stars dans son équipe avec James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, Blake Griffin, DeAndre Jordan et lui. De quoi provoquer énormément de réactions.

Mais LaMarcus Aldridge ne se préoccupe pas des avis extérieurs. « Depuis le début de ma carrière, je ne suis pas trop les réseaux sociaux et tout ce qui s’y dit dessus. Je suis juste ici pour jouer au basket. C’est une opportunité pour moi d’être dans une équipe championne et d’apporter quelque chose qui peut les aider. »

Selon lui, Brooklyn est l’équipe qui s’est le plus manifestée avec notamment Kevin Durant en tant que recruteur. « Brooklyn m’a fait savoir qu’ils étaient vraiment intéressés. KD m’a appelé très rapidement et m’a dit de venir absolument ici. J’ai attendu, analysé les options et finalement j’ai décidé de venir. C’est une très bonne équipe et je pense vraiment que je peux les aider, » assure l’ancien Spur, qui a ensuite énuméré ses qualités.

Un seul objectif : la bague

« Ils n’ont pas fait appel à moi pour que je tente des trucs incroyables mais juste pour mes aptitudes défensives et que je rentre mes shoots […] J’ai un gros QI défensif, je suis capable de switcher, de venir en aide, de faire les bonnes lectures défensives et de parler aux meneurs donc je pense que le fait d’être vocal va aider l’équipe.”

Dans sa 15e saison NBA, l’ailier fort souhaite seulement décrocher une bague de champion. « Je ne suis pas ici pour être un All-Star. Ce n’est pas ce que j’essaye de faire. J’essaye juste d’apporter un plus à cette équipe, d’apporter mes qualités et d’essayer d’aider l’équipe à gagner. Je ne me préoccupe plus d’être un All-Star. J’apporte suffisamment de choses à cette équipe qui devraient l’aider et c’est tout ce qui compte. »

Avec ses capacités au scoring, Steve Nash possède une arme de plus, au large et à mi-distance.

« C’est un scoreur au poste 5. Il est bon au poste, dans le périmètre et il peut marquer à 3-points. Il mesure plus de 2m10 et il peut écarter le jeu donc c’est un profil intéressant. Blake peut shooter de loin mais il est plus un créateur. LaMarcus est un scoreur à l’intérieur qui peut s’écarter donc c’est un profil différent. Mais oui, le plus important, c’est qu’il apporte de l’expérience et c’est quelqu’un qui veut vraiment être ici et veut se battre pour un titre ».

Plus de 3-points et moins de mi-distance ?

Avec son jeu poste bas, LaMarcus Aldridge va ainsi apporter une alternance qui peut faire du bien à l’attaque de Brooklyn, notamment en playoffs, lorsque le jeu se ralentit. Mais il a aussi montré qu’il pouvait être efficace de loin ces deux dernières saisons. « Il a la capacité de marquer au large donc ça va nous ouvrir des espaces » analyse Steve Nash. « Il comprend que pour lui, ça va être un rôle différent dans une équipe différente. Je veux trouver le bon équilibre entre son style de jeu et le nôtre. »

Mais pour LaMarcus Aldridge, l’adaptation ne devrait pas trop poser de problèmes. « Je pense que j’ai déjà commencé à faire ça à San Antonio. Je n’étais plus beaucoup à mi-distance, j’y allais encore quelques fois mais nous avions déjà commencé à transformer notre attaque en shootant plus de 3-points. Avec KD, James et même Kyrie, je vais sûrement être ouvert parce que ces gars occupent tellement l’attention adverse. Je vais avoir des shoots ouverts donc ce sera plus facile pour moi mais je suis tout à fait prêt pour ce rôle, j’ai travaillé sur cet aspect. Je l’ai fait plus tôt dans la saison donc ce n’est pas un problème du tout. »

Qu’en est-il des minutes qui lui seront accordées ? Avec Blake Griffin, DeAndre Jordan, Nicolas Claxton, Jeff Green et le retour de Kevin Durant, la raquette des Nets se retrouve très densifiée.

Par conséquent, l’intérieur n’est pas assuré d’un temps de jeu conséquent, mais ce dernier ne s’en préoccupe pas. « Si vous pouvez commencer, vous voulez commencer. Je pense que tout compétiteur vous dira la même chose. Ils veulent être dans le cinq majeur et ils se battront pour y être donc je vais faire mon job et j’espère que ce sera moi. Après, si vous faites du bon boulot et que vous vous battez sur le terrain, les minutes suivront. Nous sommes tous ici pour gagner donc ce n’est pas vraiment le problème. »