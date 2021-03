Steve Nash : « Ce n’est pas comme si on avait fait quelque chose d’illégal »

Après les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant et le transfert de James Harden, les signatures de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge à Brooklyn, respectivement libérés par Detroit et San Antonio, offrent à Steve Nash une flopée de All-Stars, même si les deux intérieurs ne sont plus à leur meilleur niveau.

Et si le « front office » de Brooklyn a fait un gros travail pour réussir à construire ce groupe, toutes ces arrivées dans le « borough » new-yorkais font grincer des dents à travers la ligue.

« Ce n’est pas comme si on avait fait quelque chose d’illégal » se défend Steve Nash. « Donc je ne sais pas ce qu’on est censé faire. Ne pas essayer d’étoffer notre effectif et rester les bras croisés ? L’idée de cette ligue, c’est d’essayer de constituer la meilleure équipe possible, et ça ne vous garantit pourtant rien. »

Pas question donc pour les Nets de s’excuser d’utiliser les règles en place, et l’attraction du trio Harden – Irving – Durant, pour renforcer leur groupe et s’armer pour le titre.

« Je ne sais même pas ce que ça veut dire, « être le grand méchant », dans ce contexte », s’interroge le double MVP. « [Un membre du staff] vient de me rapporter le commentaire de Blake, qui disait : « Attends, tout le monde me disait que j’étais nul ces deux dernières années, et maintenant tout le monde dit que je suis le grand méchant parce que j’ai signé ici ». Donc beaucoup de tout ça repose sur des narrations avec des gens qui aiment parler de basket dans leur salon de coiffure, ou peu importe l’endroit. »