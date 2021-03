Les recrutements des Nets et des Lakers en agacent plus d’un, et pas uniquement des fans et des journalistes. Des dirigeants, sous couvert d’anonymat, se plaignent des « buy-out » qui permettent à des candidats au titre de se renforcer encore plus, au détriment des petits marchés. On l’a vu récemment avec Brooklyn qui vient de signer Blake Griffin et LaMarcus Aldridge pour le salaire minimum, mais aussi avec les Lakers qui ont engagé Andre Drummond.

Face à ces critiques sur les « superteams », Griffin se marre. « Je trouve ça plutôt marrant car depuis deux ans, la seule chose que j’entendais, c’est à quel point j’étais mauvais » a-t-il répondu au New York Post. « Et là, je signe avec une équipe, et tout le monde dit que c’est injuste ! Les gens disent ce qu’ils veulent, je n’accorde pas beaucoup de valeur à l’opinion des autres. »

« Je me souviens des Lakers quand ils avaient recruté Dwight et Steve. Parfois, ça ne marche pas »

En clair, Griffin fait ce qu’il veut, et les personnes qu’il écoute, ce sont son agent et ses proches. « J’ai un cercle de proches en qui j’ai confiance, des personnes du milieu que j’écoute » poursuit-il. « Je trouve ça juste marrant. J’imagine que vous pourriez dire que c’est amusant… Je ne peux pas parler pour LaMarcus, et je ne sais pas ce qu’on dit sur lui. En tout cas, c’est ce que j’ai ressenti en venant ici. A l’époque, j’entendais que j’étais mauvais, et désormais les gens sont préoccupés. »

Monter une « superteam » ne signifie pas pour autant que les Nets iront en finale NBA ou qu’ils seront champions, et Griffin reste évidemment prudent. « Cela reste tout de même dingue que tout arrive en même temps. Au début de la saison, personne n’aurait parié sur le fait que James, LaMarcus et moi finissent aux Nets. Ceci dit, il y a encore une tonne de boulot à faire, et on a encore des choses à prouver. Il y a beaucoup d’exemples d’équipes qui ont été formées comme ça, et dont tout le monde en faisait des tonnes. Je me souviens des Lakers quand ils avaient recruté Dwight et Steve. Parfois, ça ne marche pas. On en a conscience. On sait qu’on a du boulot et on sait qu’il faudra très bien jouer. »