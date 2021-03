Discret pour ses débuts avec les Pistons face à Brooklyn, avec 6 points en 19 minutes de jeu, Hamidou Diallo a pour le coup passé la seconde pour sa deuxième sortie avec Detroit hier soir contre les Raptors.

L’ancien du Thunder a fini en double-double, à 19 points et 10 rebonds, dans une belle victoire des Pistons.

« Une fois qu’il est entré en jeu, le match a basculé », a constaté avec bonheur Dwane Casey sur le site des Pistons. « Il a allumé la flamme pour tous les autres joueurs. Le jeu s’est accéléré et c’en était fini du match. C’est un jeune joueur très athlétique, qui ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’il peut devenir dans cette ligue. »

Toujours aussi hyperactif, avec 3 passes, 2 contres et 1 interception, Hamidou Diallo a marqué des points pour la suite de son aventure chez les Pistons. Son énergie communicative a été un coup de boost bienvenu pour une équipe de Detroit qui mise à fond sur sa jeunesse après avoir congédié Blake Griffin plus tôt dans la saison.

Dans sa troisième année avec le Thunder, Hamidou Diallo avait pour ainsi dire doublé sa production chiffrée, passant de 7 points, 3 rebonds, 1 passe la saison passée à 12 points, 5 rebonds et 3 passes. L’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest compte bien garder cette dynamique avec sa nouvelle équipe. Sans faire de vague non plus…

« Pour le moment, j’essaie simplement de m’intégrer à l’équipe »

« Pour le moment, j’essaie simplement de m’intégrer à l’équipe », affirmait-il après sa belle performance. « Tout ce que me demande de faire Coach Casey en attaque et en défense, j’essaie simplement de le faire et de m’intégrer dans les systèmes déjà en place. En défense, je veux relever le défi chaque soir de prendre le meilleur joueur adverse. Je joue mon jeu, j’avance et j’essaye de répondre à mes propres attentes. »

Athlète qui n’est jamais aussi efficace que sur jau rapide, avec sa capacité à aller percuter la défense adverse, Hamidou Diallo a aussi accepté bien volontiers de devenir le « stoppeur officiel » des Pistons, avec son implication défensive et son activité de tous les instants.

« Il a été exceptionnel. Surtout en défense », commentait ainsi Saben Lee. « On peut voir sa présence de ce côté-là du terrain avec sa capacité à défendre sur plusieurs postes et forcer les joueurs dans des situations difficiles. Offensivement, il est très agressif sur le jeu de transition. Il a clairement évolué pour devenir un joueur plus complet, un créateur de jeu. À l’université, il nous avait donné du fil à retordre avec Kentucky, mais [hier] vous avez vu aussi tout ce qu’il peut faire en attaque, même dans le pick & roll. »

Plus complet qu’à l’université, Hamidou Diallo n’a en revanche toujours pas trouvé son geste référence derrière l’arc, avec seulement 26% à 3-points en carrière. Et c’est probablement la raison de son transfert en provenance d’OKC. Parviendra-t-il à progresser suffisamment derrière l’arc pour s’installer durablement dans le Michigan ?

Telle est la question à laquelle il doit répondre, lui qui est en fin de contrat cet été. Sachant que Troy Weaver, l’actuel décisionnaire des Pistons, était déjà dans le bureau directeur du Thunder quand Hamidou Diallo a été sélectionné, et que c’est le genre de profil dont il raffole, ça semble être en bonne voie…