Le Jazz écrabouille les Cavaliers : +39

Il n’y a pas eu de miracle à la Vivint Smart Home Arena où les Cavs ont encaissé un 30e revers cette saison. Celui-ci pique particulièrement puisque Utah a pris soin de coller 39 points d’écart à son adversaire du soir, qui n’a donc pas vu le jour et s’est rapidement rendu à l’évidence face au trio Conley-Mitchell-Gobert (18, 19 et 18 points) et ses shooteurs (19/41 à 3-points au total)

Donovan Mitchell attaque la rencontre par deux missiles à 3-points qui donnent le ton. Royce O’Neale lui emboîte le pas, suivi par Bojan Bogdanovic, Joe Ingles et Georges Niang, qui fait alors passer l’écart à +10 (25-15).

Les Cavs rapidement dépassés

Pendant que les artilleurs locaux continuent de faire feu de loin, à l’image du tandem Niang-Ingles, Rudy Gobert fait sentir sa présence sous le cercle en alignant deux lancers, un dunk et un lay-up, histoire d’alourdir un peu la note (42-20), pendant que Cleveland manque 12 tirs de suite.

Relégués à -19 à la pause (53-34), les Cavs s’enfoncent définitivement en encaissant un cinglant 17-0 pour terminer le troisième quart-temps, avec là encore des snipers adroits comme Jordan Clarkson, Mike Conley, ou encore Georges Niang (90-52).

La messe est dite, et Cleveland s’en tire avec sa pire production offensive de la saison et un écart XXL de 39 points, ce malgré la prestation encourageante d’Isaiah Hartenstein (5 points, 14 rebonds, 7 passes décisives) aux côtés de la paire Sexton-Garland.