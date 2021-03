Programme du soir | Les grands débuts d’Evan Fournier avec Boston

Mais la nuit est particulièrement riche avec ce Nets – Wolves, également à 01h30, et sans doute avec le retour de Kyrie Irving. Dans le même temps, sur beIN Sports Max 4, les Knicks accueillent le Heat.

À 02h30, les Spurs reçoivent des Kings en forme alors que c’est également l’heure du retour pour Stephen Curry, face à Chicago, à partir de 04h00. À la même heure, au Staples Center, c’est le gros choc de la soirée entre les Clippers et les Bucks. Pour un duel entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo…

À noter que cette nuit, il y a également les deux premiers matchs de l’Elite Eight dans la « March Madness » :

(2) Houston vs. (12) Oregon State (01h15)

(1) Baylor vs. (3) Arkansas (03h57)

Pour pouvoir suivre toute la « March Madness » du 27 mars au 5 avril, on rappelle qu’il y a la possibilité de s’abonner au ESPN Player par ce lien : https://bit.ly/ESPNBasketUSA

