Boston : Evan Fournier débute ce soir face aux Pelicans

Finalement, Evan Fournier ne sera pas resté longtemps à l’isolement puisque les Celtics ont annoncé qu’il serait en tenue ce soir pour la venue des Pelicans. Ce n’est pas une rencontre comme les autres pour la franchise puisqu’il s’agira du premier match de la saison avec du public. Boston deviendra ce soir la 20e des 30 franchises à ouvrir ses portes à quelques milliers de fans.

Jaylen Brown blessé à la hanche et forfait, Fournier pourrait être titulaire. C’est en tout cas ce qu’il faut déduire des mots de Brad Stevens qui souhaite le lancer dans le bain le plus vite possible.

« On va l’envoyer et lui demander d’apprendre sur le tas. Il a 28 ans, il joue dans la ligue depuis un moment. Il va regarder nos systèmes, tout comme Mo (Wagner) et Luke (Kornet). Ils seront capables d’assimiler beaucoup de choses assez rapidement. Lorsqu’ils seront en jeu, on essaiera de garder des systèmes de base, qu’on étoffera au fil du temps. »

Une chose est sûre, Kemba Walker est impatient d’évoluer avec le Français. « C’est un basketteur très passionné. Il va être génial pour nous. Je suis impatient qu’il puisse s’acclimater » a déclaré le meneur All-Star ce lundi.

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 Total 549 29 45.0 37.6 80.6 0.4 2.3 2.8 2.7 2.4 0.9 1.7 0.1 14.4

Visuel : NBA.com