Dernière trouvaille du Thunder, Moses Brown a gagné sa place en NBA

Al Horford mis de côté, le Thunder va terminer la saison en misant à fond sur les jeunes, et dans la raquette, ce sont Isaiah Roby et Moses Brown qui vont pleinement en profiter. Notamment le second qui a tout explosé samedi soir face à Boston, compilant 21 points et 23 rebonds, égalant carrément un record de franchise qui appartient à Steven Adams, tout en devenant le 6e joueur de l’histoire de la franchise à réaliser un double double-double.

Résultat : dès le lendemain, la direction a transformé son « two-way contract » en un vrai contrat NBA sur plusieurs saisons. Habituellement, il s’agit d’un contrat de trois ans, garanti uniquement jusqu’à la fin de la saison.

« Il se donne tout simplement à fond » apprécie son coach Mark Daigneault. « Il est compétitif chaque soir, et nous avons des attentes dans ce domaine. Il a du flair pour les rebonds et il a de l’énergie. Je pense que c’est ce qui fait la différence chez lui. Il y a beaucoup de joueurs de 2m13 et plus en NBA, mais ils sont peu nombreux capables de jouer aussi dur avec cette taille. Je pense que ses performances au rebond viennent sans doute de là. »

L’un des meilleurs joueurs de G-League

À Portland l’an passé avec un « two-way contract », Moses Brown a saisi sa chance à OKC, et c’est d’abord en G-League qu’il a fait des ravages avec 18.9 points, 13.9 rebonds et 1.7 contre de moyenne dans la « bulle d’Orlando.

Des stats qui lui avaient permis d’être élu dans le meilleur cinq de la saison, mais aussi dans le meilleur cinq défensif. Revenu au Thunder, il a séduit son coach par son activité, et le voilà donc titulaire. Quand il est dans le cinq de départ, il tourne à 14 points, 15 rebonds et 2 contres de moyenne ! Quasiment comme en G-League…

Le tout avec ce style bien à lui. Une sorte de Montrezl Harrell filiforme, toujours en mouvement, toujours bondissant. Et dès qu’il récupère un rebond offensif, il essaie de dunker ! En défense, on l’a même vu samedi contrer à deux mains Jasyon Tatum… Physiquement, il est très proche de Roby, et même si aucun des deux n’est adroit de loin, leur enthousiasme, leur mobilité et leur vitesse collent bien au basket quasi universitaire du Thunder.