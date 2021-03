Vincent Poirier libéré par les Knicks

C’était attendu mais The Athletic confirme que les Knicks ont libéré Vincent Poirier et Terrance Ferguson, arrivés à New York dans l’échange en triangle autour de George Hill et Austin Rivers.

Malgré la récente fracture du pied de Mitchell Robinson, New York a donc décidé de ne pas conserver le Français, Tom Thibodeau faisant confiance à ses hommes de base dans la raquette (Julius Randle, Nerlens Noel, Taj Gibson…) pour finir la saison sous les panneaux.

Est-ce déjà la fin de l’aventure NBA pour Vincent Poirier, deux ans après son arrivée ? À 27 ans, le pivot n’a en effet jamais réussi à s’imposer outre-Atlantique, ne jouant que quelques bribes de match à Boston avant d’atterrir à Philadelphie, derrière Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley, pour un rôle encore plus réduit.