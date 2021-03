Anthony Davis autorisé à s’entraîner

Cela fait désormais six semaines qu’Anthony Davis est à l’infirmerie en raison d’une déchirure au mollet et d’une tendinite, et le staff médical vient de l’autoriser à retrouver l’entraînement. Mais ce sera progressif, et pour l’instant, sans contact. « Il s’agit d’augmenter le volume et l’intensité des séances de dribbles, de shoot et d’exercices spécifiques à son poste » détaille le porte-parole des Lakers.

Absent des terrains depuis le 14 février, Davis a vu son équipe perdre pied en son absence avec 7 victoires en 18 matches, au point de glisser à la 4e place. Mais pas question d’accélérer son retour selon Frank Vogel. « La vérité, c’est qu’il est évalué chaque jour. Il s’entraîne, il suit son traitement et ils l’évaluent. On est au milieu de la montée en puissance. Mais il est encore loin d’un retour, et il n’y a rien de concret du point de vue du calendrier. »

Pour LeBron James, pas plus de précision, et les deux pourraient revenir dans la deuxième partie du mois d’avril, pour le dernier mois de saison régulière.