JaVale McGee retrouve Denver

Premier mouvement de cette « deadline », suspendu aux destins de Kyle Lowry et Aaron Gordon. The Vertical et ESPN annoncent que JaVale McGee retrouve les Nuggets, lui qui est déjà passé dans les Rocheuses de 2012 à 2015.

Le pivot retrouve le Colorado en échange d’Isaiah Hartenstein et deux seconds tours de Draft. Le premier, en 2023, est protégé jusqu’à la 46e place. Le second, en 2027, n’est pas protégé.

Pour Denver, il s’agit de disposer d’un back-up d’expérience pour Nikola Jokic. À 33 ans, JaVale McGee vient ainsi de remporter trois titres sur les quatre dernières années (2017 et 2018 avec les Warriors, 2020 avec les Lakers) et il devrait apporter de l’intimidation défensive sur quelques minutes, pour une équipe des Nuggets qui en manque. Avec seulement 4.3 tirs contrés par rencontre, la troupe de Nikola Jokic n’est ainsi que 25e dans le domaine.