Le record est tiré par les cheveux mais vient souligner l’impressionnante régularité de Zion Williamson, auteur de 27 points (9/13 au tir) face aux Lakers et donc d’un 21e match de suite à 20 points et plus. A propos de statistiques et de records capillotractés, Williamson avait déjà égalé Karl Malone avec 20 matches de suite à 20 points et plus à 50% aux tirs, et il est toujours en course pour égaler, voire battre, Shaquille O’Neal, auteur de 25 matches de suite à 20 points et plus avec au moins 50% aux tirs. C’est dire si le jeune ailier est régulier et efficace.

Alors qu’il tourne à plus de 26 points, 6 rebonds et 3 passes décisives par match depuis le All-Star Game, Zion Williamson s’était déjà distingué au match précédent à Denver (30 points, à 9/13 au tir) en ne trouvant personne sur son chemin pour arrêter son drive lorsqu’il part sur sa gauche.

« On l’observe chaque soir et on commence presque à s’en habituer », a souligné Stan Van Gundy au sujet de son niveau de jeu. « Je ne trouve même pas que son match face aux Lakers a été l’un de ses meilleurs. Il est bon maintenant et ses standards sont tellement élevés en attaque qu’on commence à le prendre pour acquis ».

Il ne manque plus qu’une série de victoires

Le succès de la franchise de Louisiane réside aussi grandement dans l’entente entre ses deux principaux scoreurs, Zion Williamson et Brandon Ingram. Les Pelicans ont remarquablement su utiliser ce « one-two punch » dans la fin de match victorieuse à Denver. Plus globalement sur la dernière rencontre face aux Lakers, leur association a encore été bien exploitée.

Avec 5 passes décisives au compteur cette nuit, Zion Williamson sait qu’il n’est pas seulement question de partage du ballon, mais aussi de profiter des armes de chacun, de Brandon Ingram en l’occurrence, pour bénéficier de davantage d’espace et donc d’opportunités aussi pour lui.

« Depuis que j’ai le ballon dans les mains et la confiance de mes coachs et mes coéquipiers, je pourrais simplement juste beaucoup shooter, mettre mes 20 points… Mais mes coéquipiers et mes coachs savent que ce n’est pas le jeu que je veux pratiquer », a-t-il déclaré. « Je veux que tout le monde soit impliqué et à la recherche du meilleur shoot. Ce sera parfois plus dur de mettre ces 20 points certains soirs. Mais comme ce soir, quand le ballon bouge beaucoup et que BI fait son truc, ça ouvre aussi beaucoup le jeu pour moi ».

Le tandem est prometteur mais l’ensemble est encore loin d’être infaillible. Il ne manque qu’une série pour confirmer tout ce potentiel, en plus de permettre à New Orleans de revenir éventuellement dans la course à la « post-season ». Jusqu’à présent cette saison, les troupes de Stan Van Gundy n’ont jamais dépassé les quatre victoires de suite (Phoenix, Indiana, Memphis et Houston début février).