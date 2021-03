Le soulagement extrême des Rockets

Au fond du trou la veille après avoir accusé une 20e défaite sur le fil face aux jeunes loups d’OKC, Houston a enfin vu le bout du tunnel en décrochant une victoire (117-99 face à Toronto), la première depuis le 4 février ! La joie se lisait sur les visages des Rockets, et le sourire de Stephen Silas, passé par toutes les émotions ces derniers jours, dépassait presque les contours de son masque, tant la satisfaction était grande.

« C’est indescriptible pour une victoire en mars de cette folle saison », a-t-il déclaré. « Je suis si fier de mes joueurs. Quand vous traversez cette période et que vous vous battez si fort, vous voyez la déception sur le visage des joueurs, une défaite après l’autre. Et puis là, d’aller dans les vestiaires après le match et de voir que tout le monde est juste heureux, c’est super cool. J’étais au plus bas hier. On dirait que c’était il y a une semaine maintenant ».

Danuel House Jr et John Wall en symboles

C’est après le panier inscrit par Danuel House Jr du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps que Stephen Silas s’est dit que ce match était peut-être le bon, et que le déclic était sur le point de se produire.

« Je me suis dit : « Waouh, peut-être bien que c’est pour ce soir. Peut-être », a-t-il ajouté. « Nous avons eu des matchs où nous n’avons réussi que quatre tirs à 3-points. Là, nous avons réussi un tir du milieu de terrain. J’ai senti que quelque chose de spécial pouvait arriver. Et pour nous, spécial, ça voulait dire une victoire après tant de défaites consécutives ».

Stephen Silas a reçu des témoignages de soutien d’actuels et d’anciens coachs de la ligue qui avaient aussi vécu des expériences cataclysmiques similaires.

Aujourd’hui, et après de longues semaines marquées par les blessures de Christian Wood, John Wall, Victor Oladipo, Eric Gordon et ponctuées par le départ de PJ Tucker, les Rockets peuvent enfin tourner la page.

Réussir à enchaîner…

Autre symbole de cette victoire, la performance de John Wall, malheureux dans le « money-time » face à OKC, et qui a répondu par un triple-double à 19 points, 11 rebonds, 10 passes décisives, malgré du déchet au tir (8/30).

« Nous avons perdu vingt fois de suite, nous n’avons pas été en bonne santé, mais ce n’est pas une excuse parce que tout le monde est passé par des protocoles sanitaires et des blessures. Nous sommes allés sur le terrain et nous nous sommes battus, peu importe ce qui pouvait se passer », a-t-il rappelé après avoir pris Stephen Silas dans ses bras dès la fin du match.

Les satisfactions ont donc été nombreuses, de Jae’Sean Tate (22 points), à Sterling Brown (20 points, 10 rebonds) en passant par Christian Wood qui a inscrit ses 19 points en deuxième mi-temps. Les Rockets vont maintenant poursuivre avec la réception de Charlotte et une double-confrontation à Minnesota. Idéal pour enchaîner !