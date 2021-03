Giannis Antetokounmpo préfère que Milwaukee avance dans l’ombre

Après avoir dominé la conférence Est en saison régulière pendant deux ans, les Bucks avancent dans l’ombre des Sixers et des Nets cette saison. Avec les Hawks, qui en sont désormais à 8 victoires consécutives, Milwaukee est pourtant l’équipe en forme depuis la reprise « post All-Star Game » avec six succès de rang, le dernier en date acquis devant San Antonio. Un climat plus apaisé que semble apprécier Giannis Antetokounmpo.

« J’aime bien ça. Je veux juste qu’on me laisse tranquille », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais aimé la lumière. Je n’ai jamais aimé que les gens parlent de nous. Ça ne fait qu’ajouter de la pression sur moi et mes coéquipiers. J’aime bien être discret, on vient, on s’amuse les uns les autres, on aime jouer au basket et on fait notre travail. Il y aura des moments où on parlera de nous, d’autres pas. Mais personnellement, comme je l’ai dit, j’aime bien être en dehors des radars ».

Les Bucks moins visibles, mais pas moins forts

La concurrence est peut-être plus rude par rapport aux années précédentes, mais l’effectif de Mike Budenholzer, renforcé par l’arrivée récente de PJ Tucker, n’est pas moins étoffé pour autant. La franchise du Wisconsin n’est par ailleurs qu’à deux victoires de la première place, occupée par Philly, que les Bucks ont battu cette semaine.

Giannis Antetokounmpo aussi, continue de progresser, comme il l’a montré cette nuit en délivrant 15 passes décisives (record en carrière égalé). Depuis cinq matchs, il tourne à un triple-double en moyenne avec 29.2 points à plus de 60% de réussite au tir, 11.8 rebonds 10.2 passes décisives. Le genre de perf’ qui aurait été mis davantage en avant la saison passée.

Encore une fois, Giannis Antetokounmpo s’en satisfait : « On va juste continuer à faire ce que nous faisons, à prendre du plaisir, à jouer pour gagner des matchs et jouer comme il faut », a-t-il conclu.