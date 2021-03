Meilleur passeur de l’histoire des Warriors, Stephen Curry n’est pas qu’un shooteur

Il n’avait besoin que de deux petites passes décisives pour s’emparer de la première place. Et c’est finalement dans le troisième quart-temps de sa lourde défaite face aux Lakers que Stephen Curry a réussi sa deuxième (et dernière) passe de la soirée, à destination de Kelly Oubre Jr, pour devenir le meilleur passeur de l’histoire des Warriors.

Avec ses 4 856 passes décisives, le double MVP devance donc Guy Rodgers, auteur de 4 855 passes pour la franchise entre 1958 et 1966 (époques Philadelphie puis San Francisco), et Tim Hardaway, auteur de 3 926 offrandes avec Golden State entre 1989 et 1996. Un joli cadeau pour le septuple All-Star, au lendemain de son 33e anniversaire.

Pour Stephen Curry, présent dans la Baie depuis 2009, cela vient en tout cas renforcer sa candidature de meilleur joueur de l’histoire des Warriors. En prime, et sauf catastrophe, le « Chef » devrait s’établir à l’avenir comme le meilleur marqueur et intercepteur de la franchise, devant Wilt Chamberlain et Chris Mullin.

« C’est quelque chose de spécial », livrait le meneur au sujet de ce record, la nuit dernière. « Dès que vous accomplissez quelque chose pour une franchise, ou que vous atteignez le sommet d’un classement, c’est quelque chose de très spécial. Il y a eu tellement de grands joueurs ici. C’est une sorte de prix de longévité pour moi, car je joue pour la même franchise depuis 12 ans, en espérant pouvoir continuer à le faire pendant encore longtemps. »

Stephen Curry aurait évidemment aimé marquer l’histoire de Golden State dans des circonstances différentes de cette défaite de 31 points à domicile. Il n’empêche que ce nouveau statut vient récompenser tout le travail accompli par l’ancien de l’université de Davidson, dont les qualités de passeur sont pourtant peu mises en avant.

La base de tout le « système Warriors »

Mais avec 6.6 passes décisives de moyenne en plus de 700 matchs en carrière (dont une pointe à 8.5 en 2013/14), le double MVP bénéficie tout de même de la 37e meilleure moyenne de l’histoire à la passe. Surtout, il est à la base du récent succès des Warriors (trois titres et deux finales entre 2015 et 2019) dans le jeu prôné par Steve Kerr.

Un jeu fait de mouvement, de shoot et d’espaces, qui leur a d’ailleurs permis de dominer la ligue à la passe à six reprises sur les sept dernières saisons, avec des moyennes oscillant entre 27.4 et 30.4.

« Les passes décisives ne disent absolument pas à quel point [Stephen Curry] est un bon passeur », juge ainsi le coach, arrivé sur le banc du club en 2014. « Il peut délivrer des passes des deux mains et il est si souvent pris à deux par ses adversaires que bon nombre de ses passes ont lieu au milieu de plusieurs joueurs, sous la pression. Il réalise un excellent travail pour sortir la balle lors des prises à deux et trouver le bon joueur. »

C’est en l’occurrence souvent Draymond Green, qui peut profiter de l’avantage numérique dans la foulée.

« La connexion Steph-Draymond a été si importante pour nous au fil des ans, et une énorme partie de cette interaction est liée au fait que Steph arrive à transmettre la balle à Draymond. Une grosse part de ses meilleures passes ne mènent même pas à un passe décisive directe. Elles mènent à une passe décisive de Draymond. »

Les passes décisives ne sont donc qu’une partie de toute la création générée par Stephen Curry. Passé maître dans l’art du « pick-and-roll », le meneur a en tout cas beaucoup progressé sous les ordres de Steve Kerr. L’entraîneur de Golden State doit même continuer de s’adapter à l’imprévisible phénomène qui lui sert de meneur.

« Il a toujours pris des risques dans son jeu », reconnaissait Steve Kerr, la nuit dernière. « Il lui arrive de balancer quelques passes main gauche, par-dessus sa tête, vers le côté opposé. Ce sont des passes difficiles. Personne ne m’a appris à faire ce genre de passes. C’est à ce niveau de compétition que vous vous rendez compte qu’il vous faut réaliser des choses différentes des autres. Et j’ai en quelque sorte dû apprendre à vivre avec ses passes à une main qui traversent le terrain car il est vraiment bon dans ce domaine et parce qu’il les réussit la plupart du temps. »