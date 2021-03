Tobias Harris davantage responsabilisé à la création du jeu

Tobias Harris produit actuellement sa meilleure saison en carrière. Avec 20.2 points (52% de réussite, dont 40% à 3,points), 7.5 rebonds et 3.5 passes de moyenne, l’ex Clipper est plus efficace que jamais.

Frustré de ne pas avoir été retenu pour le All-Star Game et du manque de reconnaissance quant à son apport chez les Sixers, le joueur prouve soir après soir qu’il est précieux dans le dispositif de Doc Rivers.

Contre les Spurs, Tobias Harris s’est notamment distingué en distribuant 7 passes décisives. L’ailier a ainsi égalé son record de saison, et réussi la deuxième marque de sa carrière dans le domaine. En l’absence de Joel Embiid, le joueur de 28 ans prend de plus en plus ses responsabilités.

« C’est mon job et mon devoir de montrer la voie sur ce genre de match » explique-t-il notamment.

Meilleure moyenne en carrière à la passe

Sa moyenne cette année à la passe constitue d’ailleurs son record en carrière dans ce domaine. Mieux, depuis 16 matchs elle grimpe à 4.4 passes, preuve que le joueur développe toutes les facettes de son jeu. « C’est match après match. J’essaye juste de voir à la vidéo les différentes passes que je peux donner afin de faire circuler la balle pour qu’elle me revienne mais aussi pour créer des espaces pour les coéquipiers sur le terrain. »

Tobias Harris essaye également d’être davantage initiateur au niveau de l’attaque, notamment sur « pick&roll ». « J’analyse comment la défense adverse joue. Je pense qu’avec l’absence de Joel, nous devons toujours lire la défense adverse et observer son comportement sur « pick&roll ». Parfois ils restent avec celui qui pose l’écran donc c’est plus facile pour moi d’aller au cercle et parfois on joue un peu plus le « pick&pop ». »

En progression, l’ailier veut établir des affinités dans le jeu avec ses pivots.

« Je dois juste être capable de faire la bonne passe avec Tony (Bradley) et Dwight (Howard) sur le terrain. Nous avons parlé de ça au début de la saison, de mon évolution pour être un bon joueur sur « pick&roll », de sanctionner à mi-distance, de finir près du cercle et de faire les bonnes actions. Dès que nous maitriserons très bien le « pick&roll », ça ouvrira des espaces pour les shooters autour. »