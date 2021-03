La défense des Wizards de nouveau aux abonnés absents

En perdition depuis la reprise, Washington n’arrive pas à relancer la machine, à cause notamment d’une défense aux abois, comme face à Giannis Antetokounmpo. De retour pour la deuxième manche de cette double confrontation, Bradley Beal a assumé son statut de meilleur scoreur mais cela n’a pas suffi pour retrouver le succès.

Excédé par les largesse défensives de son équipe, l’arrière exige une concentration de tous les instants dans cette moitié de terrain. « Nous n’avons pas montré ce que nous pouvons faire. Comme je le dis souvent, nous ne montrons que partiellement notre talent. Tout le monde sait ce dont nous sommes capables, le talent dont on dispose et les atouts que l’on possède. Nous devons les utiliser chaque soir »exige-t-il.

Les Bucks ont exposé les largesses défensives de Washington avec notamment 70 points inscrits dans la peinture. « Nous devons montrer plus de résistance, je pense que nous laissons les joueurs rentrer trop facilement dans la raquette et finir tranquillement face à nous. Nous ne pouvons pas faire ça » continue Bradley Beal.

128 points encaissés par match depuis la reprise

En progrès défensivement, Rui Hachimura espère que son équipe retrouvera le niveau qui était le sien en février, avec notamment 8 victoires en 11 matchs. Durant ce laps de temps, les Wizards se classaient 9e au « Defensive rating ». Sauf qu’en mars, les joueurs de Washington se trouvent bien loin de ce niveau.

« Chaque possession est importante pour nous, surtout en défense. En février, nous étions concentrés sur chaque possession, on ne donnait pas de paniers faciles, peut-être que les adversaires marquaient mais c’était dans la difficulté » rappelle le Japonais.

Depuis la reprise et ces quatre défaite de rang, Washington retrouve en quelque sorte ses standards avec 128 points concédés par rencontre.

Du côté de Scott Brooks, c’est forcément la mine des mauvais jours : « Ce n’est pas marrant de perdre, il n’y a pas de lot de consolation dans la défaite comme j’ai l’habitude de dire. C’est bien ou mal. Si tu perds, c’est nul, c’est comme ça que je vois la compétition. »

Mais l’entraineur des Wizards ne veut pas abandonner et va continuer de travailler afin de trouver des solutions pour améliorer la situation de son équipe. « Je ne vais pas dormir cette nuit, je vais me sentir nul jusqu’au réveil et puis je vais profiter de l’opportunité que j’ai pour améliorer cette équipe. Nous allons être meilleurs demain, ça va payer. Je crois en notre travail. Je suis impatient de voir notre amélioration chaque jour. »