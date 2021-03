CJ McCollum de retour dans la semaine ?

Les renforts arrivent pour Damian Lillard. Victime d’une fracture du pied gauche après un très bon début de saison, CJ McCollum est sur le retour, l’arrière de Portland pensant revenir dans la semaine…

« Si j’étais un parieur, je miserais sur la semaine prochaine, mais je ne peux pas parier sur le sport », s’amuse le Blazer pour The Athletic. « L’entraînement de vendredi s’est bien passé, comme je l’anticipais. Je vais vite revenir, tant que tout se met en place de la manière dont ça doit se mettre en place. »

Le compère de Damian Lillard est toutefois extrêmement prudent. Il faut dire que c’est la troisième fois qu’il se fracture ce pied gauche, après son année senior à la fac et le camp d’entrainement de son année rookie.

« C’est ma troisième fracture, je dois être intelligent et patient », confirme-t-il. « Je dois voir comment mon pied réagit aux contacts. Les gens pensent qu’on vous donne le feu vert et qu’on retourne jouer, mais ils ne réalisent pas que je n’ai pas pu courir pendant sept semaines. La condition physique vient avec le fait de jouer. Je ne peux pas simplement courir sur un tapis de course, ou faire du vélo, et simuler la force que j’exerce sur mon pied. »

La date exacte de ce retour n’est donc pas encore fixée. Les Blazers affrontent les Pelicans mardi et jeudi, puis les Mavericks vendredi et dimanche.

« Rien n’est certain », conclut l’intéressé. « Le plus tôt possible. »