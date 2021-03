Carmelo Anthony a joué avec des Air Jordan 35 dessinées par… son fils

Membre de « Jordan Brand » depuis son entrée en NBA, Carmelo Anthony a eu le privilège de faire designer une paire d’Air Jordan 35 par son fils, Kiyan, âgé de 14 ans.

Déjà déclinée sous pas mal de versions différentes, la « Air Jordan 35 Kiyan PE » (pour « Player Edition ») se veut riche en couleurs, avec une superposition d’orange, de rouge pâle, de bleu et de jaune sur les côtés.

On y trouve même un peu de vert et du violet sous les lacets. À l’arrière le nom de « Kiyan » apparaît en caractères noirs et blancs. La languette et l’avant de la chaussure sont blancs. Carmelo Anthony a porté ce modèle pour la première fois jeudi, lors du premier match lançant la deuxième partie de saison des Blazers, face à Phoenix.

Pour l’heure rien n’a filtré sur son éventuelle commercialisation et donc son prix.

