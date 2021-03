Le beau cadeau de Nowell

Chris Finch a enfin décroché une victoire à la tête des Wolves, et ses joueurs y ont mis la manière puisqu’ils s’imposent de 30 points à la Nouvelle Orléans (135-105) avec 27 points d’Anthony Edwards et… 28 points de Jaylen Nowell ! Auteur d’une saison sophomore très correcte à 9 points de moyenne, cet arrière a carrément pris feu avec 28 points (record personnel) à 11/13 aux tirs, dont 6/7 à 3-points. Le tout avec 6 passes et 5 rebonds en 28 minutes.

« C’est quasiment le moment le plus plaisant depuis que je suis là » a expliqué l’ancien joueur de l’université de Washington. « On a tous pris du plaisir, en étant simplement heureux les uns les autres. C’est ce qui a fait que je me sentais bien, et j’ai simplement décidé d’allumer, et d’inscrire plus de paniers. Quand j’ai senti que c’était le bon moment pour marquer des points, je l’ai fait. »

Ce n’est que la 8e victoire de la saison pour Minnesota, et tout le banc s’est éclaté face aux fantômes des Pelicans. « Enfin, on a eu l’occasion de sourire et d’asperger le coach d’eau. C’est une super sensation. Franchement, j’avais oublié cette sensation, donc c’est super de retrouver ça. »

Même propos chez Anthony Edwards : « Eh bien, on a gagné un match ! C’est bien d’entendre ça ! On va essayer de s’y habituer. » Un Anthony Edwards qui remercie les remplaçants pour avoir renversé une rencontre bien mal entamée. « Le second groupe est arrivé avec de l’agressivité. Ils sont entrés sur le terrain avec comme état d’esprit, l’idée qu’on allait pas perdre ce match, et nous autres avons suivi. »

Menés de 16 points, les Wolves vont finalement gagner de 30 unités ! « Je savais qu’on allait revenir, mais je n’imaginais pas qu’on allait gagner de 30 points » conclut Jaylen Nowell. On le rassure, personne n’imaginait ça…