Buddy Hield zappe le concours à 3-points pour se concentrer sur ses Kings

Très bon dans la courte victoire face à Los Angeles (123-120), Buddy Hield avait retrouvé la mire à 11/15 aux tirs dont 7/11 à 3-points pour 29 points, plus 6 rebonds, 6 passes… et pas la moindre balle perdue.

Après avoir passé 30 points et 7 passes face à Charlotte dans la défaite, il vient donc d’enchaîner ses deux meilleures performances de l’année coup sur coup, un signe positif pour les Kings qui vont avoir besoin de leur sniper pour ne pas couler en deuxième partie de saison dans la conférence Ouest.

Bien que tenant du titre au concours à 3-points, et après avoir récemment damé le pion à Stephen Curry en devenant le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 1 000 3-points réussis en carrière (en 350 matchs, contre 369 pour Stephen Curry), Buddy Hield a déjà déclaré qu’il ne défendrait pas sa couronne. Une petite surprise…

« Je n’étais pas d’humeur à y aller cette année, je ne vais pas vous mentir, avec le Covid et tout ce qui se passe », souffle Buddy Hield dans The Athletic. « Je vais pouvoir passer du temps avec ma famille et j’espère que l’année prochaine, je pourrai y revenir sans tout ce règlement. Je suis fatigué de suivre tous ces protocoles et ces règles en ce moment. Je suis trop rebelle. »

Dans la première année de sa prolongation maousse costaud de quatre ans de contrat, à 106 millions de dollars, Buddy Hield est pour le moment décevant, assez en-deçà de ses standards d’adresse avec 38% aux tirs et 37% à 3-points (contre 44% et 41% en carrière, respectivement). À vrai dire, il n’avait plus aussi « mal » shooté depuis sa période rookie du côté de La Nouvelle-Orléans…

« On est dos au mur maintenant »

En nette baisse de régime en février, avec 10 matchs (sur 14) terminés à 33% ou moins à 3-points, Buddy Hield veut profiter de la coupure du All Star pour se remettre le bras en place. Un peu de repos pour repartir de l’avant.

« Vous savez que je n’aime pas rater des matchs et bien sûr, je déteste perdre », reprend-il. « Ici, [à Sacramento], on n’a pas encore trouvé ce rythme de la gagne. On doit encore trouver ce sentiment d’urgence et il est temps que ça change. On joue le mieux quand on est dos au mur et on est dos au mur maintenant. »

Dans sa cinquième saison avec les Kings, Buddy Hield attend toujours de découvrir les playoffs NBA et il a évidemment mal vécu la récente série de neuf défaites de rang de son équipe. Pris dans une spirale négative, la jeune troupe californienne a relevé la tête en s’imposant face à Los Angeles. En voulant enchaîner face à Portland vendredi.

« À un moment donné, il faut prendre les choses au sérieux. On sait que le boulot de certaines personnes est en jeu, que tout le monde se bat pour quelque chose », conclut un Buddy Hield remonté comme un coucou. « Maintenant, on veut gagner dans cette ligue, c’est tout ce qui compte. On veut gagner des matchs et se replacer parmi les prétendants. On doit simplement retrouver notre confiance. »