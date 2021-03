Happy Birthday | Les meilleurs contres et interceptions de Draymond Green

Il n’est pourtant ni l’un des plus grands (1m98), ni l’un des plus costauds (104 kilos) chez les intérieurs. Pourtant, Draymond Green est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue depuis plusieurs saisons maintenant.

Le triple champion NBA avec les Warriors compense son manque de taille par d’autres qualités : sa mobilité, son timing, son placement et son intensité.

Défenseur de l’année 2017, Draymond Green possède un coup d’œil et un cerveau plus aiguisés que les autres. L’intérieur peut ainsi anticiper les mouvements (comme contre Toronto cette saison) de ses adversaires et ainsi toujours être bien placé pour gêner, dévier, intercepter ou contrer.

Ce n’est pas un hasard s’il a été élu à cinq reprises dans une All-Defensive Team. Quand il est concentré et en pleine forme physiquement, le Warrior est un défenseur de tout premier plan, de ceux (rares) capables de changer l’histoire d’un match par ses déplacements, ses interventions et sa communication.